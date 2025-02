Evropski parlament danes o ameriških carinah, Ukrajini in Srbiji

Evropski poslanci bodo danes razpravljali o trgovinskih odnosih med EU in ZDA ter mogočih odzivih Unije na uvedbo carin, ki jih je napovedal predsednik ZDA Donald Trump. Beseda bo tekla tudi o nadaljnji podpori Ukrajini in politični krizi v Srbiji, v razpravah bo po napovedih sodelovala evropska komisarka za širitev Marta Kos.

Evropski parlament bo danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljal o stanju trgovinskih odnosov med EU in ZDA ter morebitni uvedbi carin. Trump je kljub grožnjam s povračilnimi ukrepi Kitajske in EU 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija sinoči tudi uvedel.

Evropska komisija doslej ni bila uradno obveščena o uvedbi dodatnih ameriških carin na blago iz EU, v Bruslju pa so v ponedeljek v odzivu na Trumpovo napoved zagotovili, da bodo zaščitili interese evropskih podjetij in potrošnikov.

Poslanci tudi o Ukrajini in Srbiji

Zatem bodo evropski poslanci razpravljali o nadaljevanju podpore Ukrajini, kjer bodo konec meseca minila tri leta od začetka ruske invazije. Ob tej priložnosti jih bo na slavnostni seji nagovoril predsednik ukrajinskega parlamenta Ruslan Stefančuk, v razpravi pred tem naj bi sodelovala tudi evropska komisarka Marta Kos.

Ta bo po napovedih sodelovala še v popoldanski razpravi o politični krizi v Srbiji, kjer se v zadnjem času krepijo množični protesti, ki so jih lani novembra sprožili študenti, potem ko je v zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu umrlo 15 ljudi. V zadnjih tednih prejemajo tudi širšo podporo javnosti, medtem ko se krepi pritisk na srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

EU se je doslej na razmere v Srbiji odzivala dokaj zadržano. Komisarka Kos je sicer prejšnji teden v odprtem pismu med drugim pozvala k preiskavi incidentov, katerih tarča so bili protestniki, poudarila pomen pravne države in svobode zbiranja ter zagotovila, da prednostna naloga EU ostaja podpreti Srbijo na njeni evropski poti.