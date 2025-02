Evropska komisarka za širitev Marta Kos se je danes odzvala na pismo srbskih akademikov ter političnih in civilnodružbenih predstavnikov, ki so izrazili zaskrbljenost glede trenutnega dogajanja v Srbiji. Poudarila je pomen pravne države in svobode zbiranja ter hkrati zagotovila, da prednostna naloga EU ostaja podpreti Srbijo na njeni evropski poti.

Kot je danes na družbenem omrežju X sporočila Kos, je pred kratkim prejela več pisem srbskih akademikov, političnih predstavnikov in organizacij civilne družbe, v katerih so ti izrazili zaskrbljenost glede trenutnih razmer v Srbiji.

Komisarka je v odgovoru danes dejala, da pozorno spremlja proteste v Srbiji, pri čemer želi odgovoriti na pomisleke in spomniti, za kaj se zavzema Evropska unija.

Pri tem je poudarila pomen spoštovanja temeljnih vrednot, pravne države in vključujočega dialoga v procesu približevanja EU. Med drugim je pozvala k spoštovanju pravice do svobode zbiranja.

Pozvala tudi k preiskavi incidentov proti protestnikom

Izpostavila je tudi incidente proti protestnikom ter pozvala k "popolni, nepristranski in hitri preiskavi". "Nasilja se ne sme tolerirati," je zapisala v današnjem pismu.

Prednostna naloga EU in predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen ostaja podpreti Srbijo pri napredovanju na njeni evropski poti in pri tem, da postane del EU, je zatrdila evropska komisarka iz Slovenije.

"Pot do članstva v EU zajema reforme, ki v zakonodajo in prakso uvajajo naše skupne vrednote. Pot Srbije v Evropsko unijo ponuja rešitve za številna vprašanja, ki so danes v središču razprav," je še zapisala.

Komisarka v pismu še poudarja, da proces približevanja EU "zahteva intenzivno prizadevanje celotne družbe", od vlade in parlamenta do civilne družbe in državljanov. Kot pri tem opozarja, je pomembno, da so vzpostavljeni pogoji za vključujoč dialog za obravnavanje reform, ki so potrebne za evropsko prihodnost Srbije.

To bo okrepilo srbsko družbo in utrdilo pot Srbije k članstvu v EU, je pismo sklenila Kos.

Študenti ne popuščajo od lanskega novembra

Srbijo od tragične nesreče na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani, v kateri je umrlo 15 ljudi, pretresajo množični protesti, na čelu katerih so študenti, ki tudi blokirajo fakultete. Zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, za katero krivijo korupcijo in netransparentnost pri večletni obnovi železniške postaje. Zgodili so se tudi primeri nasilja nad protestniki, zaradi česar je pred dnevi odstopil premier Miloš Vučević.