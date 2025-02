Novosadskim študentom se bodo pridružili kolegi iz prestolnice, ki so 80 kilometrov dolgo pot opravili peš in s kolesi, pa tudi študenti iz drugih srbskih mest, kmetje in drugi občani ter znane osebnosti in predstavniki organizacij iz regije, ki podpirajo študente.

Študenti beograjske univerze, ki so Beograd zapustili v četrtek peš in v petek s kolesi, so v petek zvečer sinhronizirano prispeli na železniško postajo v tem mestu, kjer je 1. novembra lani v zrušitvi nadstreška umrlo 15 ljudi. Prinesli so 15 vencev in jih položili na kraj usodnega padca nadstreška, obkroženi z več deset tisoč novosadskimi kolegi in tamkajšnjimi meščani, vsi z dvignjenimi mobilnimi telefoni s prižganimi lučmi.

Foto: Reuters

Trije meseci - trije mostovi

Po poročanju portala N1 Srbija bodo v okviru akcije Trije meseci - trije mostovi 24 ur blokirali Most svobode, druga dva - Varadinskega in Žeželjevega - pa do 15. ure.

Blokada bo po pričakovanjih še en množičen dogodek študentskega gibanja, ki je nastalo po tragični nesreči, za katero študenti krivijo korupcijo in netransparentnost pri obsežni večletni obnovi postaje. Gibanje je akcije zaostrilo po nasilju nad protestniki, ki se vsak dan s 15 minutami molka poklonijo žrtvam.

Foto: Reuters

V treh mesecih se jim je na ta način poklonilo več sto tisoč ljudi na ulicah več kot 130 mest po državi. Študentsko gibanje medtem pridobiva podporo. Največji protesti so bili v Beogradu 22. decembra in 27. januarja, ko se je po nekaterih ocenah v dveh dneh zbralo več kot 200.000 ljudi. Študenti tudi vztrajajo z blokado fakultet.

Đoković poslal pomembno sporočilo: Študenti so šampioni

Znova je podporo študentom in njihovim prizadevanjem v petek izrazil srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je na beograjski derbi košarkarske evrolige med Partizanom in Crveno zvezdo prišel z angleškim napisom na majici "Študentje so šampioni". To je storil na dan, ko je povorka beograjskih študentov prišla v Novi Sad.

Novak Đoković na derbiju večeras u duksu 'Studenti su šampioni' 🇷🇸🏆 pic.twitter.com/F8yuq4EBFk — Mario ZNA (@MarioBojic) January 31, 2025

Đokovićeva gesta je kmalu postala novica na medijskih portalih v Srbiji, delili pa so jo tudi na družbenih omrežjih.

Oblasti na čelu s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem trdijo, da so zahteve študentov izpolnili, ti pa jim sporočajo, da niso in da za njihovo izpolnitev ni pristojen Vučić.

Preberite še: