V Beogradu voznik zapeljal med protestnike in poškodoval dve osebi

V Beogradu se je med zborovanjem v spomin na 15 smrtnih žrtev ob zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji danes znova zgodil incident. Moški je z avtomobilom zapeljal v udeležence in pri tem podrl dve osebi, ki sta se ob padcu na tla udarili v glavo, poroča portal N1 Srbija.

Današnji pokušaj nasilnika da probije blokadu u Palmotićevoj ulici, u kojem su dve lekarke povređene, samo je još jedan u nizu dokaza da je Beograd pod vlašću Aleksandra Šapića postao grad u kome više niko nije bezbedan.



Poškodovani osebi sta del zdravstvenega osebja iz bližnjega zavoda za mentalno zdravje, pred katerim se po besedah njune kolegice zdravniki že več tednov zbirajo ob 11.52, ko se je 1. novembra zgodila nesreča v Novem Sadu, in se s 15-minutno blokado na cesti z molkom poklonijo žrtvam. Obe poškodovani osebi sta po njenih besedah dobro, vendar ju morajo v bolnišnici podrobno pregledati.

Voznika avtomobila je prijela policija.

Že tretji primer ta mesec

To sicer ni prvi tovrstni incident med spominskimi blokadami, ki jih študenti po vsej Srbiji ob sodelovanju tudi drugih že več mesecev pripravljajo skoraj vsak dan.

V Beogradu je to že tretji primer ta mesec, da so z avtomobilom zapeljali med protestnike v času njihovega poklona žrtvam. V prvih dveh incidentih sta bili poškodovani dve dekleti.

O spominskih blokadah sicer danes ob Beogradu poročajo še iz več drugih srbskih mest.

Študenti pešačijo in kolesarijo v Novi Sad

Medtem se je nekaj sto beograjskih študentov danes na kolesih odpravilo na 80 kilometrov dolgo pot proti Novemu Sadu, da bi se v soboto pridružili novosadskim študentom pri blokadi treh mostov, s katero bodo simbolično obeležili tri mesece od tragedije na železniški postaji.

Proti Novemu Sadu se je pred tem že v četrtek peš odpravila velika skupina beograjskih študentov, ki naj bi tja prispeli že danes zvečer. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina jih domačini ob poti pričakajo z ovacijami, hrano in pijačo. Noč so preživeli v Inđiji, kjer so nekateri prespali na prostem ob tabornem ognju.

Tako kolesarje kot udeležence pohoda spremljajo prometna policija in reševalna vozila.

Trije meseci – trije mostovi

Novosadskim študentom se bodo po napovedih pri blokadi treh mostov – Varadinskega, Žeželjevega in Mosta svobode – v akciji z naslovom Trije meseci – trije mostovi, v soboto ob beograjskih študentih pridružili tudi znane osebnosti in predstavniki organizacij iz regije, ki podpirajo študentsko gibanje.

Študenti kot svoje glavne cilje izpostavljajo kaznovanje odgovornih za tragedijo, pa tudi napadalcev na udeležence protestov, boj proti korupciji in za pravičnejšo družbo ter za učinkovito in nepristransko delo policije, pravosodja in državnih organov.

Pri protestnih shodih in blokadah vztraja več kot 60 fakultet, saj da oblasti njihovih štirih zahtev niso izpolnile, medtem ko predstavniki oblasti trdijo drugače.