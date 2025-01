Po odstopu srbskega premierja Miloša Vučevića je svoj odstop v torek popoldne pričakovano podal tudi župan Novega Sada Milan Đurić, poroča portal Danas. Njegov umik sledi incidentu, ko so v Novem Sadu moški z bejzbolskimi kiji ponoči napadli skupino študentov in pri tem huje poškodovali dekle. Srbska policija je štiri osumljence že prijela, zaradi dogodka so študenti včeraj zavzeli ulice Novega Sada. "V ponedeljek zvečer smo bili pozvani k dialogu, malo kasneje pa so šli nad nas z bejzbolskimi kiji. Vse, kar se dogaja, je absurdno," pravi Sara, študentka novosadske medicinske fakultete.

"Kot odgovoren človek in odgovoren politik podajam nepreklicni odstop z mesta župana Novega Sada. Stabilnost in umirjanje napetosti ter zaustavitev nadaljnjih delitev v družbi so ključni pogoji za nadaljnji napredek in razvoj Novega Sada ter izboljšanje življenja Novosadčanov," je razlog za svoj odstop z mesta župana razložil Milan Đurić.

Njegov odstop sledi incidentu, ki se je zgodil v noči na torek, ko je skupina moških v Novem Sadu z bejzbolskimi kiji napadla več študentov. Pri tem je huje poškodovala dekle, ki ima izpahnjeno čeljust in poškodbe po celem telesu. 22-letna študentka se zdravi v kliničnem centru. Srbska policija je štiri osumljence za napad že pridržala.

Napad je še pred odstopom obsodil Đurić, predsednik Aleksandar Vučić pa je priznal, da so napadalci v Novem Sadu povzročili veliko škodo stranki SNS. Ob tem je znova pozval k dialogu in umirjanju napetosti v družbi.

V luči napada so študentje včeraj odšli na ulice Novega Sada. Okoli 16. ure so krenili iz študentskega naselja proti prostorom vladajoče Srbske napredne stranke SNS, kolono pa so vodili kmetje s traktorji in motoristi. Pred prostori SNS so študente pričakali redarji. Protesti so potekali tudi v drugih mestih po Srbiji, tudi v Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Čačku, Zrenjaninu in Leskovcu, poroča srbski portal televizije N1.

Protesti so potekali ob koncu 24-urne blokade Autokomande, enega največjih prometnih vozlišč v Beogradu, ki se ga je udeležilo na tisoče ljudi. Študenti že več kot dva meseca protestirajo zaradi tragedije, ko se je na železniški postaji v Novem Sadu zrušil nadstrešek in pod seboj pokopal 15 ljudi. Od odgovornih zahtevajo, da prevzamejo odgovornost. Pod pritiski študentov je včeraj poleg novosadskega župana odstopil tudi srbski premier Miloš Vučević.

