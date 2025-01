Blokada Autokomande: protestniki igrali košarko, plesali kolo, pekli odojka in prenočili v šotorih

Nepregledna množica je preplavila Autokomando, enega najpomembnejših beograjskih križišč in popolnoma blokirala promet. Protestniki, zbralo se jih je na tisoče, so prenočili v šotorih in spalnih vrečah, zjutraj so jih stanovalci iz bližnjih stavb presenetili s kavo.

V ponedeljek ob 10. uri se je v Beogradu začela 24-urna blokada prometa, najdaljša od začetka protestov. Blokada prometa na pomembnem beograjskem križišču Autokomanda bo trajala do 10. ure.

Zbralo se je na tisoče protestnikov, študentom so se pridružili občani, kmetje s traktorji, motoristi, taksisti in vsi, ki podpirajo njihove zahteve. Protestnike so s trobljenjem pozdravljali tudi vozniki.

Na nadvozu so visoko v zrak dvigali transparente s slogani "Potrobite študentom", "Zahteve neizpolnjene", "Blokada" in številko 15, ki spominja na žrtve nesreče na železniški postaji 1. novembra lani. Ponoči so ceste preplavile luči.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Protest, ki ga varujejo policisti, je potekal brez incidentov. Zbrani so si čas krajšali z igranjem družabnih iger in košarko, peli so in plesali kolo. Poskrbljeno je bilo tudi za hrano in pijačo.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters Številni so vztrajali tudi ponoči. S seboj so prinesli šotore in spalne vreče ter prenočili na prostem. Zjutraj so jih prebivalci bližnjih stavb presenetili s kavo in hrano, poroča N1 Srbija.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Srbski študentje že dva meseca od tragedije, ko se je na železnici v Novem Sadu zrušil nadstrešek in pod seboj pokopal 15 ljudi, zasedajo okoli 60 fakultet.

Študenti zahtevajo, da pristojni prevzamejo odgovornost za tragedijo in zahtevajo odstop predsednika Aleksandra Vučića. Ta je včeraj izpolnil drugo zahtevo študentov, in sicer je tožilstvo sprožilo postopke proti 37 osebam, ki naj bi med eno od akcij v spomin na žrtve nesreče v Novem Sadu napadli študente in profesorje fakultete za dramske umetnosti. Poleg tega je Vučić napovedal pomilostitev preganjanih študentov in rekonstrukcijo vlade.