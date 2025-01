Druga zahteva študentov je izpolnjena, tožilstvo je sprožilo postopke proti 37 osebam, ki naj bi med eno od akcij v spomin na žrtve nesreče v Novem Sadu napadli študente in profesorje fakultete za dramske umetnosti, je danes dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je tudi pomilostitev preganjanih študentov in rekonstrukcijo vlade. Protesti v Srbiji so se danes sicer nadaljevali, tudi z blokado pomembnega krožišča v Beogradu, kjer se je sicer ob 10. uri začela najdaljša blokada prometa od začetka protestov, ki jih je sprožila zrušitev nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Študentje so tudi napovedali, da bodo za 24 ur zaustavili promet na pomembnem beograjskem križišču Autokomanda.

Po petkovi enodnevni splošni stavki v Srbiji so bili konec tedna v številnih mestih po svetu, tudi v Ljubljani, solidarnostni protesti v podporo srbskim študentom. V Srbiji se demonstracije stopnjujejo, nov vrhunec pa je pričakovati 1. februarja, ko bodo minili trije meseci od tragedije v Novem Sadu, kjer je nadstrešek pod seboj pokopal 15 ljudi, še dve osebi pa sta ostali pohabljeni.

Pod našo (Avto)komando

S sloganom Pod našo (Avto)komando se je v Beogradu začela 24-urna blokada križišča Autokomanda, povezave z avtocesto E-75, ki vodi proti jugu Srbije. Po poročanju N1 Srbija so študenti pripravili program, po katerem so se ob 11.52 s 15-minutno tišino poklonili novosadskim žrtvam, torej ob uri, ko se je 1. novembra zgodila tragedija. Ob 13. uri je sledil dogodek Kuhanje s študenti, ob 16. uri so igrali Košarko v blokadi. Na programu so še govori delavcev, ki so se pridružili študentom, in branje zahtev oblastem ob prižganih svetilkah na mobilnih telefonih.

Popoln prometni kaos

Televizija Al Jazeera Balkans je poročala, da je bil v Beogradu zaradi pohoda študentov proti Autokomandi že popoln prometni kolaps. Po poročanju televizije študenti s 24-blokado, pred tem so bile bistveno krajše, sporočajo, da so začeli radikalnejše akcije, ker njihove zahteve ostajajo neizpolnjene. Z blokado opozarjajo tudi na vse pogostejše napade na študente, med drugim z zaletavanjem v množico z avtomobili, zaradi česar je bilo nekaj študentov hudo poškodovanih.

Predsednik države, vlade in parlamenta so na današnji novinarski konferenci poskušali ustvariti vtis, da so izpolnili vse zahteve, vendar pa ni videti, da bi se študentov to dotaknilo. Na prizorišču protesta na Avtokomandi je po poročanju N1 Srbija ogromna množica ljudi, na prizorišče naj bi še vedno prihajali številni podporniki.

More ljudi. Beograd je slobodan pic.twitter.com/vyZYaaV7LO — LILIT (@lila_ramonda) January 27, 2025

Korupcija

Med zahtevami študentov so kaznovanje napadalcev na študente in objava vse dokumentacije v zvezi rekonstrukcijo novosadske železniške postaje, kjer naj bi se pojavljala korupcija in zanemarjanje varnostnih standardov. Zahtevajo tudi 20 odstotkov več proračunskih sredstev za univerze in zavrženje kazenskih ovadb zoper študente in državljane zaradi protestov.