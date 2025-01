Predsednica srbske skupščine Ana Brnabić je danes stavkajoče študente opozorila, da bi lahko v primeru nadaljevanja blokad fakultet izgubili pravico do brezplačnega študija in bivanja v študentskih domovih ter da bi fakultete lahko privedli do finančne blokade in bankrota, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na seji parlamentarnega odbora za izobraževanje in znanost, posvečeni protestni blokadi okoli 60 fakultet in vseh štirih univerzitetnih središč v državi po smrti 15 ljudi ob zrušenju nadstreška na nedavno renovirani železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, je Brnabić opozorila, da nadaljevanje blokad fakultet vsebuje "tri grožnje" in da so se "medeni meseci končali".

Študenti, ki sami financirajo študij, bi se lahko soočili z dodatnimi stroški, dolgovi in "izgubljenimi priložnostmi", je še opozorila. Kot najbolj grozno pa je označila grožnjo finančnih blokad in bankrotov fakultet. "To pomeni ključ v ključavnici za državne fakultete in univerze," je dejala, ob tem pa znova namigovala na vpletenost v proteste iz tujine.

Dodala je, da je skrajni čas za pregled, kaj se je v visokem šolstvu zgodilo v zadnjih dveh mesecih in kakšne so posledice, s katerimi se bodo "vsi soočili v zelo kratkem času". Foto: Reuters

V izjavi po seji je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug zanikala, da je šlo za grožnje. Kot glavni sklep seje pa je izpostavila, da imajo vsi študenti enake pravice, torej da se tistim, ki želijo študirati, to tudi omogoči, tisti, ki želijo stavkati, pa lahko stavkajo. Izrazila je pripravljenost na pogovore s stavkajočimi, a potožila, da ne ve, koga naj povabi.

Seje odbora o blokadi fakultet z zahtevami po objavi podrobnosti gradnje nadstreška, izpustitvi aretiranih protestnikov in kaznovanja odgovornih, ki traja od novembra, se je Brnabić udeležila v času naraščajoče podpore protestom v javnosti.

Na prvi dan drugega polletja so se študentom v ponedeljek solidarno pridružili tudi številni zaposleni na osnovnih in srednjih šolah z odpovedjo pouka. Šolniki ob tem sicer zahtevajo tudi boljše pogoje dela in višje plače. Pristojno ministrstvo pa je danes v šole poslalo šolske inšpektorje, ki so učitelje in profesorje opozorili, da bi bil lahko eden od ukrepov odpuščanje, poroča Hina.