Kaos v Novem Sadu: policija iz mestne hiše nagnala opozicijo #video

Iz mestne hiše v Novem Sadu je policija nagnala opozicijo, potem ko so svetniki nameravali zavzeti stavbo do izpolnitve svojih zahtev, poročajo srbski mediji. Svetniki so ostali na ulici, nato pa znova skušali vstopiti v mestno hišo. Situacijo nadzira žandermerija.

Incident se je zgodil v luči protestov srbskih študentov, ki so jih danes še okrepili z akcijo Stop Srbiji, ki je, kot so navedli organizatorji ProGlas, širšega formata od dozdajšnjih dnevnih akcij, s katerimi se državljani in študenti spominjajo žrtev po padcu nadstreška na železniški postaji.

Eto, odbornici, izabrani od Novosadjana, gradjani Novog Sada, isterani su od strane policije.

POLICIJO, SRAM TE BILO, KOGA STITIS?

Še en incident se je zgodil v četrtek, ko je pod Wolfovim spomenikom avto zbil študentko pravne fakultete, nato pa so njeni kolegi organizirali protest pred fakulteto, sprehodili pa so se tudi do državnega tožilstva.

