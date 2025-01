Srbske in hrvaške nevladne organizacije so danes obsodile zastraševanje srbske policije, ki je v sredo pridržala in nato izgnala več aktivistov in aktivistk. Poleg petih hrvaških državljank so po navedbah nevladnikov izgnali še več drugih tujih državljanov, med njimi tudi Slovencev.

Osebe, ki jih izgnali, so v Beogradu sodelovale na delavnici za nevladne organizacije v organizaciji fundacije Erste. Skupno so jih po pisanju srbskega portala Autonomija.info izgnali 13. Koliko Slovencev je bilo med njimi, niso navedli.

Policija zastrašuje

"V luči večtedenskega lova na hrvaške državljane, ki bivajo v Srbiji, in njihove domnevne vpletenosti v organizacijo študentskih protestov je policija izkoristila njihovo udeležbo na dogodku za nevladne organizacije in ga tendenciozno predstavila kot grožnjo državi," so zapisali v Kući ljudskih prava v sporočilu za javnost.

Po njihovem prepričanju je to le zadnji v nizu primerov zlorabe policije v politične namene, ki so jim že dolgo časa izpostavljeni srbski državljani, zdaj pa to vključuje tudi tuje državljane, ki prihajajo v Srbijo. Namen takšnega ravnanja policije je po njihovi oceni tudi zastraševanje in onemogočanje normalnega delovanja organizacij civilne družbe, kar je v demokratični družbi povsem nesprejemljivo.

Zahtevajo notranji nadzor

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve so pozvali, naj nemudoma izvede notranji nadzor, da ugotovi odgovornost, in preneha prakso zastraševanja, hrvaško veleposlaništvo v Beogradu pa, naj zagotovi dostop do vseh informacij, povezanih s pravicami, ki jih imajo državljani med policijskimi postopki.

Na incident se je že odzval tudi notranji minister Davor Božinović. Povedal je, da ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MVEP) zbira informacije, predvsem od hrvaških državljank, ki so se vrnile na Hrvaško, in da pripravljajo priporočila za hrvaške državljane, ki nameravajo potovati v Srbijo.

Davor Božinović Foto: Matic Prevc/STA

"Nisem prepričan, da obstaja kakšna razlaga srbskih oblasti o tem, kaj se je zgodilo. Če ni pojasnila, zakaj so priprli hrvaške državljane, se upravičeno sprašujemo, ali gre zgolj za naključje. Glede na to, da smo v zadnjem času imeli več podobnih dogodkov, je dobro, da so o tem obveščene institucije Evropske unije v Srbiji," je komentiral minister in dodal, da je "treba še razmisliti, ali je trenutno primeren čas za potovanje v Srbijo".

Zagreb je danes Beogradu zaradi sredinega incidenta napotil tudi protestno noto. Hrvaška je v noti po poročanju hrvaškega portala N1 zahtevala pojasnilo in izrazila oster protest zaradi postopanja v primeru petih hrvaških državljank.

V Srbiji se od novembrskega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 15 ljudi, zaostrujejo družbene razmere, protesti, ki jih vodijo študentje, pa vse bolj jezijo oblasti.

Foto: Ana Kovač