Študenti v Srbiji so danes pozvali državljane, naj se v petek pridružijo splošni stavki. Po državi se nadaljujejo študentski protesti in zasedbe fakultet zaradi tragedije na novosadski železniški postaji. Pouk so ta teden odpovedale tudi številne šole, stavko pa je že pred današnjim pozivom napovedalo več sindikatov, poročajo srbski mediji.

Študenti so državljane danes pozvali, naj se v petek pridružijo splošni državljanski nepokorščini ter naj ne hodijo v službo, ne nakupujejo in ne opravljajo drugih vsakodnevnih dejavnosti.

"Vzemimo svobodo v svoje roke! Vaša udeležba je pomembna," so zapisali študenti v sporočilu, ki ga je na družbenem omrežju Instagram objavila samoorganizirana skupina študentov Blokada.

To je edini način, da predstavnike oblasti prisilimo k odstopom

Pozivu študentov se je pridružil tudi del opozicije. Kot so po poročanju srbske tiskovne agencije Fonet danes sporočili iz koalicije Nada, je splošna državljanska nepokorščina edini način, da se predstavnike oblasti prisili k odstopom.

Splošna stavka bo po njihovi oceni uspela le, če bodo v njej sodelovali ne samo študenti in učitelji, temveč tudi kmetje, zaposleni v javnem in zasebnem sektorju, umetniki in vsi tisti, ki se zavzemajo za spremembe.

Pozivi k splošni stavki so se v zadnjih dneh okrepili, potem ko so stavke že napovedali posamezni sindikati in strokovne organizacije.

Študente podprle šole in prekinile pouk

S popolno prekinitvijo pouka so študente podprle tudi številne šole v Srbiji. Odločitev so sprejeli posamezni šolski sindikati v znak podpore študentskim protestom, pa tudi zaradi nezadovoljstva nad rezultati pogajanj z vlado. Učitelji namreč že od lani zahtevajo višje plače in poostritev kazni za napade na učitelje.

Ministrstvo za šolstvo po poročanju portala N1 Srbija trdi, da pouk poteka v 96 odstotkih šol. Drugačni podatki prihajajo iz šol, pa tudi iz nekaterih sindikatov, ki trdijo, da pouka niso imeli v več kot polovici šol, v nekaterih mestih pa da so delo prekinile vse šole.

Študentski protesti po državi so se začeli po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je večkrat zatrdil, da je vlada izpolnila vse zahteve študentov, za nadaljevanje protestov pa obtožil opozicijo.

Predsednica srbske skupščine Ana Brnabić je v torek študente opozorila, da bi v primeru nadaljevanja blokad fakultet lahko izgubili pravico do brezplačnega študija in bivanja v študentskih domovih, Vučić pa je v pogovoru za srbski TV Informer zagrozil z na tisoče tožbami proti šolam oz. učiteljem zaradi prekinitve pouka.