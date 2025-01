Na novinarski konferenci je predsednik srbske vlade Miloš Vučević sporočil, da odstopa s položaja. Povedal je, da je zjutraj govoril s predsednikom Aleksandrom Vučićem, ki je sprejel njegove argumente za odstop.

"Odstopam zato, da se zadeve ne bi dodatno zapletale, da se ne bi več povečevale napetosti, da bi se umirile strasti. Ponosen sem na rezultate v preteklih desetih mesecih. Odstopam, ker sem objektivno odgovoren za to, kar se je zgodilo v Novem Sadu," je povedal Vučević.

Napovedal je, da bo zaradi napada na študente, v katerem je dekle utrpelo hujše poškodbe,še danes odstopil tudi župan Novega Sada Milan Đurić.

Vučević je dejal, da so s tem, ko sta zaradi objektivne odgovornosti odstopila on in župan Novega Sada Milan Đurić, izpolnili tudi najbolj izpostavljene politične zahteve protestnikov.

Kaj bo sledilo odstopu srbskega premiera?



Srbska zakonodaja določa, da vladi preneha mandat po tem, ko se parlament na prvi naslednji seji seznani z odstopom predsednika vlade. Premier lahko svoj odstop na seji obrazloži.



Vlado imenuje parlament na predlog kandidata za predsednika vlade. Parlament odloča o vladi kot celoti z večino vseh poslancev.



Pred tem kandidata za premiera predlaga predsednik republike po posvetovanju z vodji poslanskih skupin. Kandidat za predsednika vlade parlamentu predstavi program in sestavo vlade.



Vlada bo do imenovanja novega premierja opravljala tekoče posle.



Spomnimo, da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić včeraj napovedal veliko konstrukcijo vlade.

Kaj točno se je ponoči zgodilo v Novem Sadu?

Napad v Novem Sadu se je zgodil okoli tretje ure, ko so štirje moški z bejzboljskimi kiji napadli skupino študentov, ki so lepili nalepke in risali šablone z napisom Trije meseci, trije mostovi, so sporočili študenti s filozofske fakultete v izjavi za javnost, ki jo povzemajo srbski mediji.

Slogan se nanaša na blokado treh mostov v Novem Sadu, napovedan za soboto, 1. februarja, natanko tri mesece po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je pod seboj pokopal 15 življenj.

Incident se je po navedbah študentov začel pred prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), kjer sta študent in študentka medicinske fakultete na smetnjak nalepila nalepko. Takrat sta iz prostorov SNS izstopili dve osebi in ju napadli. Dekletu, ki je posnelo napad, sta izbrisala posnetek.

Študentka huje poškodovana

Študentoma je uspelo pobegniti, ista moška pa sta nato z dvema drugima napadla še eno skupino študentov. Eno študentko so v napadu, med katerim so jo brcali in udarjali s pestmi, huje poškodovali. Preostalim je uspelo pobegniti z lažjimi poškodbami. Dekle se zdravi v kliničnem centru, po navedbah študentov pa ima izpahnjeno čeljust in poškodbe po celem telesu.

Novosadski župan Milan Đurić, ki bo po napovedih odstopljenega srbskega premierja Vučevića prav tako odstopil, je danes obsodil napad. Od policije je zahteval, naj hitro najde in pridrži napadalce, od tožilstva pa hitro in učinkovito preiskavo. "Nihče ne sme biti nad zakonom. Pravici mora biti zadoščeno, varnost vseh državljanov pa zagotovljena," je sporočil. Državljane je pozval k zadržanosti, da bi se izognili nadaljnjemu stopnjevanju napetosti. Študenti so zaradi napada za danes popoldne napovedali protest v Novem Sadu.

Studenti ostavljaju poruke na prostorijama SNS u Stražilovskoj nakon sinoćnjeg napada na studente.#NoviSad pic.twitter.com/7OmL1Sb1nX — Radio 021 (@Radio021) January 28, 2025

Konec 24-urne blokade Autokomande

Srbski študentje že dva meseca od tragedije, ko se je na železnici v Novem Sadu, zasedajo okoli 60 fakultet. Od pristojnih zahtevajo, da prevzamejo odgovornost za tragedijo in zahtevajo odstop predsednika Aleksandra Vučića. Ta je včeraj izpolnil drugo zahtevo študentov, in sicer je tožilstvo sprožilo postopke proti 37 osebam, ki naj bi med eno od akcij v spomin na žrtve nesreče v Novem Sadu napadli študente in profesorje fakultete za dramske umetnosti. Poleg tega je Vučić napovedal pomilostitev preganjanih študentov in rekonstrukcijo vlade.

Situacija v Srbiji se iz dneva v dan zaostruje. Danes ob 10. uri se je v Beogradu zaključila 24-urna blokada Autokomande, enega najpomembnejših beograjskih križišč, nov vrhunec protestov gre pričakovati 1. februarja, ko bodo minili trije meseci od tragedije v Novem Sadu.