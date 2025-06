Napadeni študent medicine Miloš Pavlović je za srbske medije takoj po incidentu dejal, da je bil s skupino kolegov žrtev "brutalnega fizičnega napada", o katerem domnevno pričajo tudi videoposnetki, ki so se pojavili na družbenih omrežjih.

Na njih je mogoče videti večje število protestnikov, ki v beograjskem študentskem naselju žvižgajo in vzklikajo pred kavarno, v kateri sedi Pavlović s kolegi. Ko je Pavlović zapustil lokal, so vanj začeli metati pločevinke, prejel pa je tudi več udarcev.

Pavlovića je v četrtek sprejel Vučić in na omrežju Instagram sporočil, da država ne bo več trpela nasilja. Izrazil je prepričanje, da bodo vsi, ki so sodelovali v napadu, odgovarjali pred roko pravice, študente, ki izvajajo zasedbe fakultet, pa je primerjal z nacisti.

"Pustite ih sve": Protest ispred PS Novi Beograd, studenti pozvali na skup podrške uhapšenim kolegamahttps://t.co/Hi4iilwRpC — TV N1 Beograd (@n1srbija) June 5, 2025

Policija napela vse sile

Srbsko notranje ministrstvo je v četrtek sporočilo, da je policija v povezavi z napadom pridržala 18 ljudi, minister Ivica Dačić pa je napovedal nadaljnje aretacije. "Če se od policije pričakuje, da ukrepa, ko je napaden nekdo drug, zakaj se zdaj protestira, ko policija ukrepa ob napadu na njihove politične nasprotnike," je dodal.

Policija je poleg osumljencev za napad pridržala tudi dva človeka, ki sta v četrtek zvečer žalila uslužbence policije pred postajo v Novem Beogradu, kjer so študenti in drugi pozivali k izpustitvi domnevnih napadalcev. Protesti pred policijsko postajo se bodo po poročanju portala N1 Srbija nadaljevali tudi danes.

Študentski protesti in zasedbe fakultet so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Pozneje so prerasli v obsežne demonstracije in izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.