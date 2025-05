"Imamo Expo in se moramo pripraviti na Expo. Ko bomo končali priprave na Expo, bomo izvedli predčasne volitve," je novinarjem med obiskom vasi Jelašnica povedal Vučić, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na vprašanje, kdaj se bodo blokade v Srbiji končale, je odgovoril, da so se "pravzaprav končale, le nekateri ljudje tega še niso razumeli". "Zato bodo morali poskusiti izvesti še nekaj nasilja. To nasilje bo propadlo in to je to, to je konec," je dodal.

Študentje in podporniki protestirajo naprej

V Beogradu so medtem danes znova potekali protesti študentov in njihovih podpornikov, na katerih so udeleženci pozvali k predčasnim volitvam. Današnji shodi so bili sicer le uvod v protestno obarvan konec tedna v Srbiji. V soboto bo namreč shod potekal v Šabcu, v nedeljo pa v več kot 30 mestih po državi, poroča N1 Srbija.

V nedeljo bo namreč minilo sedem mesecev od padca nadstreška v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je sprožil množične proteste po vsej Srbiji. Od tedaj študenti izvajajo različne protestne akcije, s katerimi zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.