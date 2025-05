Srbski nož v hrbet Rusiji?

Kot na svoji spletni strani objavi z naslovom "Srbska vojaška industrija je Rusiji v hrbet poskusila zariniti nož" navaja SVR (vir), je srbsko strelivo, namenjeno v Ukrajino, opremljeno z lažnimi certifikati o končnih uporabnikih in državah posrednicah.

Kot slednje so najpogosteje navedene članice Nata, med katerimi prednjačijo Češka, Poljska in Bolgarija, v zadnjem času pa tudi nekatere afriške države.

Sto tisoč granat in milijon metkov

Po navedbah ruske obveščevalne službe so srbska podjetja proizvedla več sto tisoč izstrelkov in milijon kosov streliva za pehotno orožje, ki so bili uporabljeni za "ubijanje in pohabljanje ruskih vojakov in civilnega prebivalstva v Rusiji".

V ruski obveščevalni agenciji SVR Srbiji očitajo, da še naprej opremlja ukrajinske vojake (na fotografiji). Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Med podjetji, omenjenimi v sporočilu SVR, sta državni Jugoimport SDPR in Krušik, pa tudi Zenitprom, Sofag, Reyer DTI, Sloboda in Prvi Partizan.

Rusija: So v Srbiji pozabili, kdo so njihovi prijatelji in kdo sovražniki?

"Nastaja vtis, da so srbski proizvajalci orožja in njihovi pokrovitelji v želji obogateti s krvjo bratskih slovanskih narodov popolnoma pozabili, kdo so njihovi prijatelji in kdo sovražniki," še piše v sporočilu SVR.

Srbija, ki velja za tesno zaveznico Rusije, je v času ruske invazije v Ukrajini uradno ohranila politiko nevtralnosti. Vendar pa so mediji, med njimi časnik Financial Times, poročali, da je srbsko strelivo, vredno več sto milijonov dolarjev, posredno prišlo v Kijev prek pogodb s tretjimi državami.