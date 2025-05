V Novem Sadu po premestitvi vseh aktivistov v hišni pripor konec blokade sodišča

Sodišče v Novem Sadu je v sredo odredilo hišni pripor za tri od šestih aktivistov, obtoženih ogrožanja ustavne ureditve. Preostale tri obtožene aktiviste so v hišni pripor premestili že prejšnji teden. Študenti so sporočili, da je s tem konec blokade sodišča, s katero so pozivali k njihovi izpustitvi iz pripora, poročajo srbski mediji.

Prizivno sodišče v Novem Sadu je za tri aktiviste v sredo odredilo hišni pripor, v katerem je tako zdaj vseh šest obtoženih aktivistov.

Novosadski študenti so v sredo slavili njihovo izpustitev iz pripora. Sporočili so še, da so zmagali in da je blokada sodišča, ki je trajala dva tedna, končana, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Aktiviste so pridržali 14. marca, dan pred množičnim protestom v Beogradu, državno tožilstvo v Novem Sadu pa je proti njim vložilo obtožnico zaradi ogrožanja ustavne ureditve in državne varnosti. Šest obtoženih je bilo od tedaj priprtih, šest pa jih ni v Srbiji, zato je tožilstvo zanje predlagalo sojenje v odsotnosti.

Beograd, vsi na ulice!

Študenti prava so za petek in nedeljo pozvali k novim protestom. Akademiki, ki blokirajo fakultete vseh štirih univerz v Srbiji ter Državno univerzo v Novem Pazarju, so vse državljane povabili k naslednjemu koraku ter napovedali proteste 30. maja in 1. junija z zahtevo po izrednih parlamentarnih volitvah in napisom: "Hočemo volitve".

Распиши изборе, 🐦❗️



ВИДИМО СЕ, 30.5. и 1.6.🔥 pic.twitter.com/h9qKRBSkGX — Правни у блокади (@blokadapravni) May 28, 2025

"Beograd, 30. 5. in 1. 6., VSI NA ULICE!" so na družbenem omrežju X zapisali študenti pravne fakultete.

Študenti v blokadi so danes že prej razkrili, da bo naslednji protest 1. junija v Požarevcu pod imenom "Po spas za sve nas". Vendar Požarevac ni edino mesto, kjer bodo potekali veliki študentski protesti.

Prvi junijski dan bodo v več mestih v Srbiji organizirani protesti, študenti pa so napovedali, da bodo kmalu objavili seznam vseh mest, kjer bodo 1. junija potekali shodi.

Protesti vse od 1. novembra 2024

Srbijo je zajel val protestov po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani, ki je zahteval 16 življenj.

Predsednik Aleksandar Vučić proteste označuje za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisuje tudi tujim vplivom in opoziciji. Študenti zavračajo te obtožbe in zahtevajo predčasne parlamentarne volitve.