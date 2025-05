Študenti in državljani v Novem Sadu danes nadaljujejo blokado tamkajšnjega sodišča in zahtevajo izpustitev šesterice priprtih aktivistov. Med njimi je tudi gimnazijska profesorica Marija Vasić, ki so jo zaradi posledic gladovne stavke prepeljali v bolnišnico, informacij o njenem zdravstvenem stanju pa pristojni organi ne dajejo, poročajo srbski mediji.

Študenti in državljani so blokado sodišča začeli pretekli četrtek, potem ko je podaljšalo pripor šestim aktivistom, obtoženim ogrožanja ustavne ureditve in državne varnosti. Protestniki sodnike pozivajo, naj pridejo na sodišče in odločijo o pritožbah zagovornikov priprtih na podaljšanje pripora, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Svojci v nevednosti

Med priprtimi aktivisti je tudi gimnazijska profesorica Marija Vasić, ki je pretekli torek začela gladovno stavko z zahtevo, da vse izpustijo iz pripora. Dva dni pozneje so jo zaradi posledic gladovne stavke prepeljali v bolnišnico, ki deluje v sklopu zapora v Beogradu, njen sin pa je po poročanju Bete povedal, da družina in odvetniki od četrtka nimajo nobenih uradnih informacij o njenem zdravstvenem stanju.

Šestim obtožnim aktivistom podaljšali pripor

Aktiviste so pridržali 14. marca, dan pred množičnim protestom v Beogradu. Višje državno tožilstvo v Novem Sadu je pred tednom dni proti dvanajsterici vložilo obtožnico. Šestim obtoženim, ki so v priporu že več kot dva meseca, je sodišče nato za 30 dni podaljšalo pripor. Preostalih šest obtoženih ni v Srbiji, zato je tožilstvo zanje predlagalo sojenje v odsotnosti.

Srbijo je zajel val protestov novembra lani po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahteval 16 življenj.

Predsednik Aleksandar Vučić proteste označuje za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisuje tudi tujim vplivom in opoziciji. Študenti zavračajo te obtožbe in zahtevajo predčasne parlamentarne volitve.