Magnifico podprl svojo prijateljico in profesorico iz Srbije, ki gladovno stavka

"Marija Vasić je iz Novega Sada. Marija je profesorica, sociologinja in aktivistka. Z Marijo sva dobra prijatelja. Marija je zdaj po krivici v zaporu, kjer gladovno stavka in odklanja vodo. To ni človeško. Prosim, izpustite Marijo," je na svojem profilu na Instagramu zapisal Magnifico.

Njeno zdravstveno stanje je zelo slabo

Profesorica Marija Vasić je očitno trn v peti oblasti, saj so njej in še pet aktivistom v torek še za mesec dni podaljšali pripor. Zdravstveno stanje priprte profesorice pa se je v teh dneh še poslabšalo, saj zelo težko govori in hodi, je poročal portal 021.rs.

Po besedah njenega moža Davida Trnavca so Vasić prepeljali v eno izmed beograjskih bolnišnic, a ne ve, v katero. Po poročanju N1 Srbija je v bolnišnici v Centralnem zaporu.

Ne more hoditi in zelo težko govori

"Upam, da bo deležna ustrezne oskrbe, da se bo njeno stanje izboljšalo. Zelo je shujšala," je Trnavec povedal novinarjem pred novosadskim sodiščem, kjer je potekal protest.

Kot je še povedal Trnavec, je ženo po 60 dneh v priporu videl prvič. Mama priprte profesorice je povedala, da ne more zapustiti hčerke in da se boji zanjo, saj je sama zdravstvena delavka in ve, do kakšnih zdravstvenih posledic lahko privede gladovna stavka in odklanjanje vode.

Blokada novosadskega sodišča

Že zjutraj so študenti in državljani, ki so zahtevali izpustitev šest pridržanih novosadskih aktivistov iz pripora in odreditev hišnega pripora z elektronskim nadzorom. Protestirali in blokirali so dostop do novosadskega sodišča.

Prišlo je tudi do prerivanja med protestniki in policijo, ki je uporabila solzivec. Čez nekaj časa se je policija umaknila z vseh vhodov v sodno stavbo in varovala le glavni vhod v objekt.

Šest novosadskih aktivistov, vključno s profesorico Vasić, je v priporu že dva meseca. Obtoženi so poskusa nasilnega rušenja ustavnega reda. Kot razlog za podaljšanje pripora so tožilci navedli, da protesti v Srbiji še trajajo in da bi osumljenci lahko ponovili očitano kaznivo dejanje.

