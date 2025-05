Nadaljevanje izgradnje 500 milijonov dolarjev vrednega luksuznega Trumpovega hotela v Srbiji je obviselo v zraku zaradi ponarejanja uradnega dokumenta s strani državnega uradnika Srbije, poroča ameriški časnik New York Times.

Zet ameriškega predsednika Jared Kushner in njegovo podjetje Affinity Partners želita zgraditi hotel Trump International na kraju nekdanjega obrambnega ministrstva Srbije, ki so ga leta 1999 uničile bombe zveze Nato med posredovanjem zaradi nasilja na Kosovu. To bi bil prvi Trumpov hotel v Evropi.

Vasić priznal, da je ponaredil vladni dokument

Vodja srbske agencije, zadolžene za zaščito kulturnih spomenikov, Goran Vasić je oblastem priznal, da je ponaredil vladni dokument, ki dovoljuje rušenje sedeža nekdanjega jugoslovanskega obrambnega ministrstva v Beogradu in njegovo nadomestitev s Trumpovim hotelom.

Srbska vlada je projekt lani okvirno odobrila, še preden je uradno preklicala zaščiteni zgodovinski status kompleksa nekdanjega obrambnega ministrstva. Srbski vladni uradniki trdijo, da je Vasić izdelal strokovno mnenje, da bi upravičil vladno odločitev o odvzemu statusa kulturne dediščine.

"Vasić je ponaredil predlog sklepa o odvzemu statusa kulturne dediščine," je v izjavi zapisalo tožilstvo za pregon organiziranega kriminala, navaja New York Times.

"Danes smo iz poročil medijev izvedeli, da naj bi nekdanji srbski državni uradnik, ki ni povezan z našim podjetjem, ponaredil dokumente v zvezi s projektom. To zadevo bomo preučili in določili nadaljnje korake," pa je sporočilo Kushnerjevo podjetje.

Lokacija predlaganega hotela je v zadnjih mesecih privabila protestnike, nazadnje marca ob 26. obletnici bombardiranja Srbije pod vodstvom ZDA.