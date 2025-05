Poudarki dneva:



8.30 ZDA in Izrael uresničujeta sporni načrt za razdeljevanje pomoči v Gazi

8.30 ZDA in Izrael uresničujeta sporni načrt za razdeljevanje pomoči v Gazi

Novoustanovljena ameriška nevladna organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF) je po pogovorih z izraelskimi uradniki v sredo napovedala, da bo "pred koncem meseca začela z operacijami na območju Gaze", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so prejšnji teden potrdile, da pripravljajo nov sistem razdeljevanja pomoči iz več centrov v Gazi, ki bi jih upravljala ameriška podjetja, varovale pa bi jih zasebne varnostne službe in izraelske sile. S tem bi nadomestili humanitarne organizacije, ki večinoma delujejo pod okriljem Združenih narodov.

Vodja GHF Jake Wood je po navedbah AFP v pismu pozval izraelsko vojsko, naj v 30 dneh določi varna mesta za vzpostavitev centrov za razdeljevanje pomoči, v vmesnem času pa naj odpravi blokado in omogoči dostavo pomoči po dosedanjih poteh - ob sodelovanju humanitarnih organizacij pod okriljem ZN.

Izraelci po poročanju britanskega BBC že pripravljajo več lokacij, kjer bi lahko vzpostavili distribucijske centre v okviru novega spornega načrta. Štiri naj bi zgradili v južnem delu Gaze ob meji z Egiptom, enega pa severneje v bližini koridorja Necarim, s katerim vojska ločuje severni in južni del enklave, kažejo satelitski posnetki.

Načrt Izraela in ZDA so kritizirali predstavniki ZN in organizacij pod njihovim okriljem, pa tudi številni voditelji držav v Evropi in na Bližnjem vzhodu.

Washington je pozval humanitarne organizacije k sodelovanju z GHF, vendar te ob ostrih kritikah menijo, da je načrt v nasprotju s temeljnimi humanitarnimi načeli.

"Humanitarna pomoč ne sme biti politizirana ali militarizirana. (...) Pomoč je treba omogočiti takoj in brez zadržkov," je dejal predstavnik Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) Steve Dorsey.

"Nobena logistična rešitev ne bo razrešila izraelske strategije prisilnega preseljevanja in uporabe lakote kot orožja v vojni. Odpravite obleganje, odprite prehode in nam dovolite, da opravljamo svoje delo," pa je dejala Bushra Khalidi iz nevladne organizacije Oxfam, ki je načrt označila za farso.

Izrael že več kot dva meseca blokira vse dostave humanitarne pomoči v Gazo. Palestinsko gibanje Hamas obtožujejo zaseganja pošiljk pomoči, ob tem pa trdijo, da z blokado ustvarjajo pritisk na Hamas, da bi dosegli izpustitev preostalih izraelskih talcev. Več kot dva milijona prebivalcev Gaze je zaradi blokade izpostavljenih kritičnemu tveganju lakote, iz razdejane enklave poročajo tudi o hudem pomanjkanju zdravil in goriva.