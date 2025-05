Gladovno je stavkala, zdaj so jo izpustili

Novosadski gimnazijski profesorici Mariji Vasić, ki so jo zaradi posledic gladovne stavke prepeljali v zaporniško bolnišnico, so skupaj še z dvema aktivistoma po več kot dveh mesecih odpravili pripor. Vasić, ki je gladovno stavkala in odklanjala vodo od 13. maja, je obtožena poskusa rušenja ustavnega reda s trhlimi dokazi, trdijo njeni podporniki. Zaradi njenega primera še vedno traja večdnevna blokada sodišča v Novem Sadu. Protestniki vztrajajo, da ne bodo odnehali, dokler ne bodo izpustili vseh priprtih, poročajo srbski mediji.