V Sloveniji peticiji, kritični do Jankovićeve podpore Vučiću

Nekdanji evroposlanec Klemen Grošelj je danes zagnal spletno peticijo v znak podpore študentskim protivladnim protestom v Srbiji. V pismu je med drugim kritičen do podpore ljubljanskega župana Zorana Jankovića srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Nestrinjanje z Jankovićem z lastno peticijo izraža tudi sto javnih oseb iz Ljubljane.

Grošelj je v pogovoru za STA dejal, da je cilj peticije opozoriti na to, da kljub molku slovenske vlade in pisma podpore ljubljanskega župana Vučiću "obstaja tudi Slovenija, ki zelo podpira študentsko gibanje".

Kot pravi, s to peticijo daje možnost predstavnikom vlade, da s podpisom izkažejo zavezanost vrednotam EU, saj da so ta skladna z zahtevami srbskih študentov za pravno in demokratično državo.

"Sprejmite našo podporo tudi kot opravičilo za neaktivnost slovenske politike, kakor tudi opravičilo za neprimerne izjave in pisma nekaterih slovenskih politikov," je v pismu zapisal Grošelj in tako zbodel Jankovića, ki je v pismu izrazil podporo srbskemu predsedniku Vučiću, s katerim sta že dolgo v dobrih odnosih.

Janković govoril v imenu mesta

V ločeni javni izjavi je podporo študentkam in študentom danes izrazilo tudi sto javnih oseb iz Ljubljane. "V imenu mesta lahko govorijo le prebivalci in prebivalke Ljubljane, Zoran Janković pa je le eden od njih," so županu sporočili podpisniki z v Srbiji rojeno pisateljico Svetlano Slapšak na čelu.

"Mirni protesti so izraz volje ljudi, ki izvršujejo demokracijo. Oblast, ki meni, da lahko proteste ignorira, pri delovanju pa vztraja pri svojem, ne razume niti protestov niti demokracije," še piše v pismu, ki je prav tako objavljena v obliki spletne peticije. Med podpisniki so številni akademiki, novinarji, nevladniki ter aktivisti.

Tako slovenska vlada kot Evropska komisija se doslej nista neposredno odzvali na dogajanje v Srbiji.

Grošelj po volitvah označen za sovražnika Srbije

Vučić je januarja lani v odzivu na očitke Evropskega parlamenta o nepravilnostih na volitvah v Srbiji štiri evropske poslance, tudi Grošlja, označil za sovražnike Srbije. Grošelj, ki je v preteklem mandatu deloval tudi kot poročevalec v senci za Srbijo, je takrat poudaril, da zavzemanje za svobodne in poštene volitve ni izraz sovraštva ampak podpore demokratični Srbiji.

Njune poti sta se znova prekrižali pred junijskimi volitvami za Evropski parlament, ko je Grošelj premierju Robertu Golobu očital, da ga je uvrstil na rep liste Gibanja Svoboda zaradi domnevnih pritiskov s strani Jankovića in Vučića. Grošelj je ob tem priznal, da ne razpolaga z dokazi za podkrepitev teh trditev, Golob in Janković pa sta vse očitke zavrnila.

Proteste, pa tudi blokade fakultet, so študenti začeli po tem, ko je v Novem Sadu novembra lani ob padcu nadstreška na železniški postaji umrlo 15 ljudi. Protestniki za tragedijo krivijo korupcijo med obnovo postaje, zahtevajo pa predvsem kaznovanje vseh odgovornih. Vladajoči z Vučićem na čelu že dolgo vztrajajo, da so izpolnili vse zahteve, kar študenti zavračajo.