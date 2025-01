Ljubljanski župan Zoran Janković se je mudil na obisku pri srbskem predsedniku Aleksandru Vučiću v Beogradu, je zadnji razkril na družbenem omrežju Instagram. Da Janković in Vučić prijateljujeta in se obiskujeta, je znano že dalj časa.

"Odličen pogovor in kosilo z velikim prijateljem Zoranom Jankovićem, ljubljanskim županom. Vedno sem vesel, ko se imam priložnost naučiti česa novega od enega najboljših in najbolj izkušenih politikov v regiji. Danes je bila posebna tema prihajajoči EXPO in kaj vse mora Srbija narediti do decembra 2026. Hvaležen sem Zoranu Jankoviću za njegovo pomoč, podporo, znanje in energijo pri uspešnem sklepu tega velikega dela," je njuno druženje opisal Vučić.

Nazadnje je ljubljanski župan Vučića obiskal lani septembra, ko sta si skupaj ogledala mesto Loznica, ki so ga zaznamovali protesti proti rudniku Litija, ki ga želi podjetje Rio Tinto izgraditi v tamkajšnji dolini Jadar. Še pred tem sta se v začetku marca srečala na slovenskem dvorcu Zemono, Vučić pa je pred dvema letoma ob dnevu srbske državnosti Jankoviću podelil tudi državno odlikovanje.