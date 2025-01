Komar novo smrtonosno orožje Srbije, Vučić napovedal njegovo množično proizvodnjo #video

Ko se je lani začelo opremljanje enot srbske vojske, se je začel tudi razvoj samomorilskega drona Komar, ki ga v podjetjih srbske obrambne industrije izdelujejo v več različicah. "Izjemna natančnost in tehnološka superiornost predstavljata kombinacijo domače iznajdljivosti, inovativnosti in inženirske ustvarjalnosti," so konec decembra zapisali pri srbskem obrambnem ministrstvu.

Ker je oboroževalna tekma v svetu v zadnjih letih vse bolj priljubljena, je vanjo vskočila tudi Srbija. Tako je, sledeč svetovnim trendom oboroževanja in sodobnim varnostnim izzivom, vojaškotehnični inštitut v letu 2024 razvil in začel proizvodnjo samomorilskih brezpilotnih letal z imenom Komar, ki so najnovejša okrepitev srbskega vojaškega arzenala.

Učinkoviti napadi in zaščita lastnih sil

Dve osnovni različici, Komar 1 in Komar 2, imata napreden sistem vodenja in možnost natančnega zadetka tarč tudi v najzahtevnejših pogojih. "Zagotavljajo taktično prednost z maksimalno zaščito osebja in učinkovitim izvajanjem nalog. Prednost teh brezpilotnih letalnikov v primerjavi z drugimi orožji je napad z razdalje, kar pomembno vpliva na zaščito lastnih sil," so v sporočilu zapisali pri srbskem obrambnem ministrstvu.

"Samomorilski dron Komar 1 je bil prvotno izdelan z bojno glavo iz nafte, nato pa so bojno glavo prilagodili tako, da ima kumulativni in delni učinek, da lahko poleg oklepnih vozil deluje tudi proti živi sili. Dron Komar 2 ima bistveno večjo glavo in lahko povzroči škodo na težko oklepljenih vozilih in sredstvih," je po navedbah ministrstva dejal raziskovalec.

Dovolj sta dve osebi

Ekipo za upravljanje drona sestavljata dva operaterja – eden dron pripravi, drugi ga upravlja.

Manevrske zmogljivosti omogočajo njegovo uporabo v različnih pogojih, od različnih podeželskih do urbanih okolij. "Prav tako se lahko uporablja v različnih vremenskih pogojih, kar potrjujejo opravljeni strogi testi v podnebnih in mehanskih pogojih ter v pogojih prisotnosti elektromagnetnega sevanja," je še poudaril raziskovalec in dodal, da imajo droni različne mehanske in elektronske varnostne sisteme, ki zagotavljajo dodatno varnost pri delu.

