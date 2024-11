Vučić o oboroževanju: Hrvaške ne dojemamo kot sovražnice, a srbska vojska mora biti močnejša

Hrvaški obrambni minister Ivan Anušić je na tribuni o varnostnih in geopolitičnih izzivih sredi tedna po poročanju hrvaškega časnika Jutarnji list dejal, da je Srbija nevarna za Hrvaško, ker proizvaja in kupuje izjemno velike količine orožja, pri čemer je dodal, da se nihče ne oborožuje brez razloga.

Vučić je v odzivu na Anušićeve izjave za Pink TV dejal, da Srbija Hrvaške ne dojema kot sovražnice, a se resno oborožuje in bo to nadaljevala, da se ne bi ponovili leti 1995 in 1999, pri čemer je imel v mislih vojaško operacijo Nevihta, med katero je ob padcu separatistične Republike Srbske Krajine iz Hrvaške pobegnilo do 200 tisoč Srbov, in Natovo bombardiranje Srbije.

Vučić: Mi ne bomo nikogar napadali

"Skladno s spremembo doktrine srbske vojske moramo biti močnejši od večjega dela vseh naših sosed skupaj," je v pogovoru za Pink TV še poudaril Vučić. "Mi ne bomo nikogar napadali, a da nikomur ne bo prišlo na pamet, da znova izvrši agresijo na našo državo," je dodal.

Vučić je v intervjuju za britanski BBC pred dnevi zavrnil obstoj ideologije Velike Srbije in kot strateški cilj Beograda izpostavil članstvo v Evropski uniji. Na navedbo novinarja, da je kot član nekdanje Srbske radikalne stranke sledil viziji Velike Srbije, ki je prinesla veliko zla in vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, pa je odgovoril, da se je spremenil in spoznal, da je za prihodnost Srbije najpomembnejše gospodarstvo.