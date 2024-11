Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v torek zvečer po protestih in izgredih zaradi zrušenja nadstreška železniške postaje obiskal Novi Sad in napovedal kaznovanje sodelujočih. Opozicija medtem trdi, da je nasilne protestnike pripeljala oblast za preusmerjanje pozornosti od petkove tragične nesreče, poročajo srbski mediji.

Več tisoč protestnikov se je po tragični zrušitvi nadstreška na novosadski železniški postaji v torek zbralo v Beogradu in Novem Sadu, kjer je izbruhnilo tudi nasilje. Zamaskirani protestniki so metali kamenje, barve in dimne bombe v mestno hišo. Policija je proti protestnikom uporabila solzivec. Več ljudi so pridržali.

Protesti so izbruhnili tudi pred sedežem vladajoče srbske napredne stranke (SNS), ki so jo zamaskirani protestniki napadali s palicami, poroča srbski portal N1 in navaja, da je bila v spopadih napadena tudi njihova ekipa. Protestniki so po navedbah N1 poškodovali televizijsko kamero.

Vučić naposled prišel v Novi Sad

Predsednik Vučić je prvič po tragični nesreči, v kateri je življenje izgubilo 14 ljudi, v torek zvečer obiskal Novi Sad. Napovedal je kaznovanje vseh, ki so sodelovali v nasilnih protestih. Po njegovi oceni so proteste pripravile skupine, ki so organizirale histerične in grozljive fizične napade na drugače misleče in na prostore tistih, ki mislijo drugače, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Moje sporočilo [protestnikom] je, da je bila policija nocoj zelo zadržana, zelo zadržani so bili pristojni državni organi, vendar ne zaradi njih, temveč zaradi pietete do žrtev grozljive tragedije. (...) Vsi, ki so sodelovali v tem, bodo odgovarjali. Država Srbija jih bo preganjala," je po poročanju Tanjuga dejal Vučić.

Novosadska opozicija, ki se je skupaj s prebivalci več srbskih mest udeležila protestov v Novem Sadu, medtem trdi, da je protestnike, ki so zanetili nasilne proteste, pripeljala oblast s ciljem preusmerjanja pozornosti od nesreče in zahtev protestnikov. Po njihovih navedbah naj bi se med protestnike pomešale navijaške skupine, ki so tudi poslovno povezane z vladajočo SNS, poroča N1.