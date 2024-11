Železniška postaja v Novem Sadu nima uporabnega dovoljenja

Železniška postaja v Novem Sadu, kjer je v petek po padcu betonskega nadstreška umrlo 14 ljudi in se jih več poškodovalo, nima uporabnega dovoljenja, poroča srbski medij Insajder.

"Objekt, za katerega je v skladu s tem zakonom pridobljeno gradbeno dovoljenje, se lahko uporablja s predhodno pridobljenim uporabnim dovoljenjem," piše v določbi zakona o urejanju prostora in graditvi objektov.

Postopek izdaje uporabnega dovoljenja vključuje inšpekcijski nadzor

Vlogo, ki mora v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju in gradnji vsebovati potrebno tehnično dokumentacijo, vloži investitor, v tem primeru podjetje Infrastruktura železnice Srbije. Šele na tej podlagi ministrstvo za gradbeništvo, promet in infrastrukturo izda dovoljenje.

Ljudje na mesto tragedije polagajo cvetje in sveče. Foto: Pixsell/Borna Jaksic

Postopek izdaje uporabnega dovoljenja vključuje inšpekcijski nadzor, ki je zaradi velikosti projekta v tem primeru v pristojnosti pristojnega ministrstva. Z inšpekcijo se preveri izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev, varnostnih standardov in predpisov.

Na ta način je zagotovljeno, da je objekt varen za uporabnike in da izpolnjuje vse potrebne pogoje za njegovo funkcionalnost.

Imeli niso niti začasnega uporabnega dovoljenja

Po zakonu o urejanju prostora in graditvi objektov obstaja tudi možnost izdaje začasnega uporabnega dovoljenja, ki bi zadostovalo do izdaje uporabnega dovoljenja. Državno podjetje Infrastrukture železnice Srbije pa si po raziskavi Insajderja ni zagotovilo niti začasnega uporabnega dovoljenja.

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred tremi leti in vključuje projekt izgradnje hitre proge ter rekonstrukcijo vseh postaj ob progi.

Novinarji Insajderja so na podjetje Infrastruktura železnice Srbije naslovili vprašanje, zakaj niso vložili zahtevka za izdajo uporabnega dovoljenja, a do zdaj odgovora niso prejeli. Novinarji so vprašanja poslali tudi na pristojno ministrstvo, a tudi od njih odgovora niso prejeli.

Glavna železniška postaja v Novem Sadu Foto: Srdjan Cvjetović