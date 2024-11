V Novem Sadu se je zrušil del železniške postaje: poročajo o žrtvah

V Novem Sadu v Srbiji se je malo pred 12. uro zrušil nadstrešek železniške postaje, pri čemer naj bi umrlo več oseb, vsaj trideset naj bi bilo poškodovanih, je potrdil župan mesta Milan Đurić , ki je že prišel na kraj nesreče. Blic medtem poroča o najmanj eni smrtni žrtvi. Na terenu so sedem reševalnih vozil, policisti, gasilci, reševalci in delavci z bagri.

V Novem Sadu se je zrušil stari del glavne železniške postaje, in sicer naj bi šlo za betonsko in železno konstrukcijo nadstreška pred vhodom v stavbo. Pod nadstreškom pa so bile klopi ter več ljudi. Na kraju so reševalna in policijska vozila, navaja Blic. Na kraj dogodka se je odpravil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Podrl se je stari del nadstreška pred železniško postajo, ki že dolgo ni bil obnovljen. Na terenu je trenutno sedem reševalnih vozil, na kraju pa so tudi gasilci in gradbeni delavci, ki so pripeljali bagre.

"Slišalo se je kot potres, dve minuti pred tem sem šel noter, imel sem srečo," je dejal eden od očividcev za portal Mondo.