Težko dostopen teren: hlod se je skotalil čez osebo #foto

V naselju Brezovica pri Borovnici se je dopoldne v gozdu zgodila delovna nesreča. Med opravljanjem spravila lesa se je hlod skotalil čez osebo in jo huje poškodoval, so borovniški gasilci zapisali na Facebooku.

Gasilci PGD Brezovica pri Borovnici in Borovnica so nudili pomoč reševalcem z Vrhnike in iz Ljubljane pri oskrbi poškodovanca ter prenesli osebo s težje dostopnega terena do reševalnega vozila.

Reševalci so nato poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.