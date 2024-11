Tragična nesreča v Novem Sadu v Srbiji, ki jo je povzročila zrušitev nadstreška na železniški postaji, je po zadnjih uradnih podatkih vzela 14 življenj, nekateri viri pa medtem poročajo o 16 smrtnih žrtvah. V bolnišnici sta zaradi prehudih poškodb umrli tudi deklici, stari devet in pet let, v nesreči pa je že v petek umrl tudi njun dedek. Umrla naj bi tudi deklica, stara šest ali sedem let. V Srbiji so za danes razglasili dan žalovanja za umrlimi, v Novem Sadu pa bo obdobje žalovanja trajalo tri dni.

Več poškodovanih, eni osebi amputirali obe nogi

V zrušenju nadstreška iz železa in betona pred vhodom v stari del železniške postaje v Novem Sadu je bilo več deset oseb tudi poškodovanih, nekateri huje. Najmanj tri osebe so bile po poročanju srbskih medijev v noči na soboto še v kritičnem stanju, eni od poškodovanih oseb so morali amputirati obe nogi.

Po nesreči, ki se je zgodila v petek nekaj pred 12. uro, so v Srbiji in Republiki Srbski za soboto razglasili dan žalovanja. Milan Đurić, župan Novega Sada, je v mestu medtem razglasil tridnevno žalovanje.

Na ulicah Novega Sada se je ponoči zbralo več ljudi, ki so v bližini kraja nesreče polagali cvetje in prižigali sveče. Foto: Guliverimage/AP

Vučić zahteva, da se poišče in kaznuje odgovorne

Do nesreče je sicer prišlo po tem, ko naj bi nekateri občani Novega Sada pristojne že opozarjali, da so se v nadstrešku starega dela železniške postaje pojavile razpoke. Železniško postajo so pred kratkim prenovili, a nadstrešek ni bil vključen v prenovo.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petkovem večernem nagovoru dejal, da zahteva kazensko in politično odgovornost za tiste, ki so bili zadolženi za infrastrukturo in železnice, pa tudi za projektante in izvajalce del na železniški postaji v Novem Sadu. Vsi našteti so po njegovem mnenju krivci za nesrečo.