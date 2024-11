Veliki protest v Novem Sadu: "Ti ljudje so umrli zaradi vas" #video

V Novem Sadu poteka protest ob nesreči, ki se je zgodila v petek, ko se je na glavni železniški postaji zrušil betonski nadstrešek in pod seboj pokopal več ljudi. 14 jih je umrlo, tri osebe so še vedno v bolnišnici, njihovo stanje je ogroženo.

Množice ljudi se zbirajo pred glavno železniško postajo v Novem Sadu. Protestniki zahtevajo odstop premierja Miloša Vučevića in župana Novega Sada Milana Đurića, aretacijo odgovornih ter odstranitev oznake tajnosti s pogodb, podpisanih s kitajskimi podjetji, ki so pred tremi leti obnavljala omenjeno železniško postajo.

"Odgovarjali boste Miloš Vučević, Goran Vesić, Milan Đurić in Aleksander Vučić," je dejal govornik na protestu. "Odgovarjali boste, ker so ti ljudje umrli zaradi vas, zaradi propadle družbe, ki ste jo ustvarili, družbe, v kateri je korupcija postala normalna in v kateri sta arogantnost in nesramnost največji vrlini. Celo Srbijo hočete spraviti pod svojo streho," je dodala protestnica.

Po govoru so se zbrani odpravili proti mestni upravi.

Trenutno u Novom Sadu. Kod Železničke stanice se okupio veliki broj ljudi.



Srbski minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić je po petkovem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 14 ljudi, danes odstopil s položaja. Premier Miloš Vučević je danes sporočil, da to ne bo edini odstop, predsednik Aleksandar Vučić pa, da bo težko ugotoviti, kdo je kriv.