Po tragičnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je terjalo 14 življenj, se je na družbenih omrežjih oglasila hrvaška pevka Severina, ki ne varčuje s kritikami na račun politikov, s katerimi se ne strinja.

Tako je na Instagramu najprej objavila izraz sočutja do žrtev novosadske tragedije in njihovih družin, nato pa delila objavo beograjskega vizualnega umetnika Miroslava Živanova, ki se sprašuje: "Kdaj je dovolj? Koliko bomo še molčali? Ob koliko smrtih in življenjih bomo tiho? Koliko še?"

Severina se ob tem ni ustavila, objavila je še fotografijo srbskega predsednika Aleksandra Vučića in ob njem zapisala "Največji NADSTREŠEK Srbije", dodala simbol klovna in pesem Đorđeja Balaševića Živeti slobodno (Živeti svobodno).

Severina je Vučića na Instagramu označila za "največji nadstrešek Srbije". Foto: Instagram/posnetek zaslona

Ta objava je bila očitno kaplja čez rob, saj so jo nemudoma začeli napadati srbski mediji, naklonjeni Vučiću. "Hrvaška pevka Severina sramotno tepta tragedijo v Novem Sadu, vse to pa le zato, da bi napadala predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ki brani srbske interese in nikomur ne dovoli, da bi Srbom naprtil lažni genocid v Srebrenici," je vpil članek v tabloidu Informer, ki je pevko obtožil, da se je "združila z opozicijo" in da "poziva k nasilju in kaosu".

Severina je namreč delila tudi več objav, ki pozivajo k protestom po tragediji v Novem Sadu. Mnogi so prepričani, da je za zrušenje nadstreška kriva neprimerna prenova, kar pristojni zanikajo.

Hrvaška pevka je sicer konec avgusta izjavila, da ne bo vstopila v Srbijo, dokler bo na oblasti Vučić. To je sporočila po tem, ko so jo ob prehodu hrvaško-srbske meje prijeli srbski policisti in več ur zasliševali zaradi domnevno spornih izjav, ki jih je dajala v javnosti.