Tožilstvo oba osumljenca v obtožnici bremeni umora ter zanju predlaga dosmrtni zapor, še poroča Tanjug. Sumijo ju, da sta deklico zbila z avtom, jo nato položila v prtljažnik in odpeljala na odlagališče odpadkov, od koder sta jo kasneje premestila.

Tožilstvo je vložilo obtožnico tudi proti očetu enega od osumljencev, ki ga sumijo, da je pomagal premestiti truplo deklice. Obtožen je pomoči storilcu po storjenem kaznivem dejanju ter opustitve prijave kaznivega dejanja in storilca.

Brat osumljenca umrl v zaporu

Brat enega od obtoženih za umor, ki so ga sumili pomoči pri skrivanju dekličinega trupla, je aprila umrl v prostorih policije.

Dveletna deklica Danka je bila pogrešana od 26. marca, odkar so jo nazadnje videli v naselju Banjsko polje. Po desetdnevni obsežni iskalni akciji, v kateri je sodelovala tudi slovenska policija, je srbski predsednik Aleksandar Vučić sporočil, da je mrtva in da so prijeli dva osumljenca.