V javnost prihajajo nove informacije glede uboja dveletne srbske deklice Danke. Kljub temu da sta osumljena komunalna delavca priznala, da sta deklico zadavila in odvrgla na divje odlagališče odpadkov, njenega trupla še vedno niso našli. Zdaj se je oglasil oče enega od osumljencev, ki je prepričan, da so deklico prodali, zato obstaja možnost, da je še vedno živa, poroča srbski Telegraf.

Radoslav Dragijević, oče osumljenega Dejana Dragijevića, se je odzval na pričanje drugega osumljenca Srđana Jankovića, ki je pred dnevi zanikal krivdo za uboj dvoletne deklice Danke. Janković je po prvotnem priznanju na torkovem zaslišanju krivdo v celoti zanikal in dejal, da deklice nikoli ni videl in je ni ubil.

"Več dni me ni bilo doma, saj sem bolan in čas preživljam pri zdravnikih. Nisem bil seznanjen s tem, kar je rekel (Janković, op. p.), zdaj pa sem. Spremeniti hoče vse izjave, da bo moj sin zaprt do konca življenja. Bomo videli, kako se bo razpletlo. Še vedno mislim, da otroka nista ubila in da so ga prodali," je Dragijević povedal za omenjeni srbski portal.

Dragijevića so izpustili iz pripora

Zadnjega so sicer pred kratkim izpustili iz pripora, kjer je bil zaradi suma, da je pomagal premestiti truplo deklice. Izpustili so ga, saj pripor za osumljene pomoči pri kaznivem dejanju ne more trajati več kot dva meseca. Zaradi suma, da je pomagal prenesti dekličino truplo, je bil pridržan njegov drugi sin, ki je v zaporu umrl nasilne smrti.

Dveletna deklica Danka je bila pogrešana od 26. marca v naselju Banjsko polje. Po desetdnevni obsežni iskalni akciji, v kateri je sodelovala tudi slovenska policija, je srbski predsednik Aleksandar Vučić sporočil, da je mrtva in da so prijeli dva osumljenca. Ta naj bi z avtom trčila v deklico kmalu za tem, ko je njena mati prijavila, da je pogrešana. Njeno truplo naj bi odvrgla na divje odlagališče odpadkov, kasneje pa naj bi eden od njiju truplo premestil in ga še vedno niso našli.