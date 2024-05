Nova smrt v primeru umora deklice Danke. Nenadoma umrla mati osumljenca.

V sredo je v naselju Zlot v občini Bor v Srbiji nenadoma umrla mati Dejana Dragijevića, enega od osumljencev za umor dveletne deklice Danke Ilić, katere trupla še vedno niso našli. Mama proti sinu ni želela pričati in se je sklicevala na pravico do statusa priviligirane priče.

Svetlana Dragijević je po aretaciji sina Dejana Dragijevića in kasneje po smrti mlajšega sina Dalibora, ki je bil osumljen skrivanja trupla male Danke in je med zaslišanjem umrl na borovski policiji, v hiši v Zlotu ostala povsem sama. Po poročanju srbskih medijev je umrla nenadoma na obisku pri sosedih, Nova.rs pa je po naključju izvedela, da je umrla v naselju Zlot.

Policiji je povedala, da o umoru male deklice ne ve nič, in dobila status privilegirane priče.

Truplo deklice so iskali na številnih lokacijah. Foto: Reuters

Dvomi o delu policije

Dejan Dragijević in Srđan Janković sta osumljena, da sta deklico zbila z avtomobilom, nato pa jo skrila v prtljažnik in se odpeljala neznano kam. Trupla deklice še vedno niso našli, za njegovo lokacijo naj bi po poročanju Blica vedel le oče Dejana Dragijevića Rade Dragijević, ki je osumljen, da je pomagal pri selitvi trupla deklice z ene lokacije na drugo in je prav tako v priporu.

Privedba osumljencev na policijo Foto: Reuters

S tožilstva so pred tem sporočili, da je Dejan Dragijević kaznivo dejanje priznal, Janković pa se je branil z molkom.

A zadnji dogodki v preiskavi umora dveletne Danke vzbujajo veliko dvoma o delu policije, saj med vsemi zbranimi dokazi v avtomobilu ni bilo niti ene sledi Dankine DNK.

Policija naj bi v prihodnjih dneh zaslišala tudi nove priče.

O deklici ni nobenih novih sledi. Foto: Ministrstvo za notranje zadeve Srbije Foto: Ministrstvo za notranje zadeve Srbije Foto: Reuters