Vučićev nenavaden govor: "Ni predaje. Sobota je, čudni dnevi so ..." #video

"Sobota je, dnevi niso lahki, a sem se naučil, da se je nesmiselno smiliti samemu sebi. In ko pridejo takšni dnevi, si ob koncih tedna želim še več delati in se še bolj boriti," v videoposnetku začne srbski predsednik.

"To je moj najljubši kraj, terasa predsedstva Srbije, ko namreč pridem sem, vidim vse, kar smo naredili – od fasad, Narodne skupščine, vseh okoliških ulic do popolnoma novega mesta, ki raste pred nami, Beograda na vodi," nadaljuje Vučić.

"In potem si rečem: zdaj se moramo še bolj boriti, še bolj močno boriti in še bolj trdo delati in ne smemo obupati. Ljudem v Srbiji, ki so zaskrbljeni zaradi milijona težav, želim samo povedati, da se bom boril še močneje. Pozivam vas, da se tudi vi borite močneje in da skupaj gradimo in zgradimo našo Srbijo. Borimo se, da bo uspešen Expo, borimo se, da naredimo vse, kar lahko, da bo država napredovala, da bo Srbija modernejša in da bodo ljudje v naši živeli bolje. Ni predaje. Življenje je borba," sklene v tokratnem javljanju srbski predsednik, ki sicer pogosto prek družbenih kanalov nagovarja svoje državljane.

Leta 2027 bo med 15. majem in 15. avgustom Beograd postal svetovno središče izobraževanja, kulture in inovacij, ki naj bi v srbsko prestolnico na Specialized Expo pritegnilo predstavnike iz številnih držav.