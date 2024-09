Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes med obiskom v entiteti Bosne in Hercegovine Republiki Srbski zagotovil čvrsto podporo Srbom v BiH in poudaril, da nikjer ne bo dopustil eksistencialnega ogrožanja srbskega naroda. Dejal je, da se bo Srbija zavzemala za mir, pa tudi za obstoj Republike Srbske, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vučić se je udeležil odprtja zdravstvenega doma v mestu Stanari blizu Doboja na severu BiH, ki so ga z okoli 1,8 milijona evrov financirali iz srbskega proračuna. Na dogodku je bil tudi predsednik entitete Milorad Dodik.

Vučić je v govoru po poročanju Hine izpostavil, da bo Srbija porok miru in daytonskega mirovnega sporazuma, pa tudi obstoja Republike Srbske. Poudaril je, da ne daje praznih obljub in da mora zato vsakomur biti jasno, da Srbija "nikjer ne bo dopustila eksistencialnega ogrožanja srbskega naroda in pogroma nad njim". Omenil je tudi kosovske Srbe, ki bodo po njegovih besedah še naprej živeli na Kosovu, in to, kot je pristavil, kljub želji kosovskega premierja Albina Kurtija in mnogih drugih, da izginejo s tega prostora, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

"Aleksandar Združitelj"

Predsednika entitete Dodika je pohvalil, ker se drži dogovora, da Republika Srbska nikoli ne bo proti Srbiji, Dodik pa je medtem hvalil Vučića, ki ga je poimenoval Aleksandar Združitelj.

"Lahko ga imenujemo Aleksandar Združitelj, ker je na specifičen način povezal srbski narod, kjerkoli je bil," je po poročanju Hine dejal Dodik. Vse Srbe je tudi pozval k združevanju okoli ideje Srbije, ki jo je razvil Vučić.

Milorad Dodik Foto: Reuters

Oblasti v Srbiji in Republiki Srbski so nedavno sprejele skupno izjavo o zaščiti narodnih in političnih pravic ter skupne prihodnosti srbskega naroda. Izjava med drugim navaja, da srbski narod predstavlja edinstveno celoto in da je Kosovo neodtujljivi del Srbije.

ZDA so tedaj opozorile, da skupna izjava ne brani daytonskega mirovnega sporazuma, kot trdijo njeni avtorji, ampak pomeni nameren napad na sporazum ter državne institucije BiH, kar so ocenili kot nevarno.