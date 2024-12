Današnji protest se je začel s 15 minutami tišine v spomin na 15 žrtev nesreče. Protestniki so zasedli trg Slavija, pomembno krožno križišče, in ovirali promet, poroča francoska tiskovna agencija AFP

Nosijo transparente z napisi "Država pripada otrokom" in "Protesti so izpiti" ter "Vaše roke so krvave". Protestniki zahtevajo odstop premierja in novosadskega župana. Zahtevajo tudi, da se odgovorne kazensko preganja.

Pozvali so tudi k ustavitvi sodnih postopkov proti protestnikom. Med zahtevami študentov je tudi kazenski pregon napadalcev, ki so med eno od akcij v spomin na žrtve nesreče napadli študente in profesorje beograjske fakultete za dramske umetnosti.

Podporo študentom so izrazili kmetje, igralci in drugi državljani.

Oblasti so v zadnjih tednih obljubile različne subvencije za mlade, da bi omilile jezo in umirile proteste. Študenti s protesti nadaljujejo, saj menijo, da je vlada le delno odgovorila na njihove zahteve.

V zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra je na kraju nesreče, ki se je zgodila ob 11.52, življenje izgubilo 14 ljudi, še trije so bili hudo poškodovani. Eden od njih je umrl v nedeljo, za življenje dveh ponesrečencev se zdravniki še vedno borijo.