Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes vodstvo beograjske univerze povabil na pogovore, da bi začeli dialog in našli rešitev za blokade fakultet. Študenti v Srbiji ob blokadah vztrajajo z zahtevo po razjasnitvi okoliščin smrtonosne novembrske nesreče v Novem Sadu. Študentom so se medtem pri protestu pridružili odvetniki.

K pogovorom v sredo sta Aleksandar Vučić, pa lastnih navedbah pa tudi premier v odstopu Miloš Vučević, povabila rektorski kolegij Univerze v Beogradu, ki je podprl študente, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Vabilo sta na kolegij naslovila dan po koncu množičnega protesta študentov v Novem Sadu z blokado mostov, na katerem se jim je tri mesece po nesreči, ki je zahtevala 15 življenj, pridružilo več deset tisoč občanov in študentov iz vse države.

Vučić bolj spravljiv

Po blokadi so študenti sporočili, da bodo ostali na ulicah, dokler ne bodo dosegli pravice. Zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve nesreče, za katero krivijo korupcijo in netransparentnost pri obsežni večletni obnovi železniške postaje.

Potem ko so Vučić in drugi predstavniki oblasti od padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani vztrajno trdili, da so izpolnili vse zahteve študentov, je bil srbski predsednik danes bolj spravljiv.

"Če študenti in profesorji menijo, da del zahtev ni izpolnjen ali pa da niso v celoti izpolnjene, je treba o tem odpreti dialog, pa tudi o vseh drugih vprašanjih, ki bi lahko bila pomembna za preseganje zdajšnjih razmer," je dejal.

Izrazil je prepričanje, da lahko samo v dialogu skupaj ugotovijo, ali so zahteve študentov izpolnjene, in določijo aktivnosti za njihovo izpolnitev na pričakovan način. Izrazil je tudi pripravljenost pristojnih institucij, da delajo noč in dan za izpolnitev vseh zahtev.

Državno tožilstvo v Novem Sadu sprožilo preiskavo

Višje državno tožilstvo v Novem Sadu je sicer prav danes sporočilo, da so v zvezi z rekonstrukcijo nadstreška sprožili preiskavo o korupciji.

Za to so se odločili po izjavah v medijih, ki "kažejo na dvom o verodostojnosti objavljene dokumentacije", ter izraženem dvomu o finančnem vidiku poslovanja poslovnih subjektov, ki so sodelovali pri obnovi, so sporočili po poročanju portala N1 Srbija. Spomnili so še, da so zaradi povzročitve splošne nevarnosti sprožili kazenski postopek proti 13 osebam, ki je v fazi potrditve obtožnice.

Študente podprlo okoli 1.600 profesorjev

Profesorji beograjskih fakultet so se medtem danes zbrali pred filozofsko fakulteto in rektoratom v Beogradu v podporo zahtevam študentov. Ob tem se je okoli 1.600 profesorjev, zbranih v pobudi Uporna univerza, odločilo, da bodo uradno podprli študente, poroča N1.

Odvetniki stavkajo, k stavki pozivajo tudi sodnike

V znak podpore zahtevam študentov, pa tudi kot protest zaradi vmešavanja izvršnih oblasti v pravosodje, so medtem danes enomesečno stavko začeli odvetniki, potem ko se je za to v nedeljo odločila skupščina Odvetniške zbornice Srbije, poroča Tanjug. Zato so danes že odpovedali več obravnav.

Naj se jim pridružijo, so pozvali tudi sodnike. Iz sodniškega društva Srbije so pobudo danes zavrnili z besedami, da mora sodstvo v razmerah izrazitih družbenih in političnih delitev predvsem z vestnim in neodvisnim delom ter odločitvami v skladu z ustavo in zakoni prispevati h krepitvi pravne države.

Umetniki in kulturniki pa so se v znak podpore študentom, pa tudi protesta zaradi razmer v kulturi, popoldne zbrali pred ministrstvom za kulturo v okviru nove pobude Kultura v blokadi.