Golob o pismu Jankovića: Vsak ima pravico do osebnega mnenja

Vsak ima pravico do svojih osebnih stališč, je danes na novinarsko vprašanje glede pisma ljubljanskega župana Zorana Jankovića, v katerem je v luči protestov v Srbiji podprl srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ob prihodu na vrh EU v Bruslju odgovoril premier Robert Golob. Kot je dejal, notranjepolitičnih razmer v Srbiji ne želi komentirati. Na pismo so se odzvali tudi nekateri drugi aktualni ali nekdanji politiki, zaradi javne podpore in ponujene pomoči ljubljanskega župana pa je protestno odstopila Komisija za podelitev Župančičevih nagrad, najvišjega priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture

Premier Robert Golob pred začetkom neformalnega srečanja voditeljev članic EU v Bruslju ni želel govoriti o dogajanju v Srbiji. Kot je dejal, ne želi komentirati notranjepolitičnih razmer v drugih državah. Glede izgona slovenske državljanke, ki je konec januarja v Beogradu sodelovala na dogodku za nevladne organizacije, pa je dodal, da stika o tem s srbskimi oblastmi ni bilo.

Na Jankovićevo pismo podpore se je že prejšnji teden odzvalo zunanje ministrstvo, ki je sporočilo, da pismo ne predstavlja uradnih stališč Slovenije. Kritiko na račun Jankovića pa je v ločenih peticijah izrazila skupina sto uglednih javnih oseb iz Ljubljane ter nekdanji evroposlanec Klemen Grošelj.

Študenti zahtevajo demokratizacijo in pravno državo

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v zapisu na družbenem omrežju Facebook v nedeljo izrekla spoštovanje in podporo prizadevanjem protestnikov v Srbiji. "Ne zahtevajo volitev, odstopov, ogradili so se od opozicije in nevladnih organizacij. Predsedniku sporočajo, naj se vrne v ustavne okvire. Njihove štiri zahteve morajo izpolniti ustrezne institucije. Hočejo pravno državo brez korupcije," je dodala.

Foto: Instagram/Aleksandar Vučić Do Jankovićevega pisma je bil danes kritičen nekdanji predsednik republike Milan Kučan. Prepričan je, da podpora župana srbskemu predsedniku med meščani Ljubljane nima podpore. "Tudi moje nima. Ta njegova poteza je politična napaka," je povedal in dodal, da si študentski protesti, ki so sprožili temeljne procese demokratizacije Srbije in zahtevo po vzpostavitvi vladavine prava, zaslužijo podporo. Izpolnitev zahtev bi po njegovem mnenju olajšala izpolnjevanje pogojev za hitrejšo pot Srbije v evropsko integracijo.

Pahor: Nič več ne bo isto v Srbiji

Tudi nekdanji predsednik Borut Pahor je ocenil, da gre v Srbiji za veliko več kot navadne proteste, po katerih v državi ne bo več isto. Meni, da Vučićeva oblast ne skopari z ukrepi na meji, s katerimi izraža nenaklonjenost do drugih narodov v regiji, ter da bi morali opozoriti, da opazujemo njihovo ravnanje, in po potrebi protestirati. "Gre vendar za naše državljane," je poudaril.

Stranka SD je prav tako danes izrekla podporo protestnikom. "Srbski študentje so stopili na ulice v imenu pravičnosti, demokracije in boljšega jutri. Njihova prizadevanja za svobodo govora, enake možnosti in transparentno družbo si zaslužijo našo polno podporo," je sporočila stranka in dodala, da podpira prizadevanja protestnikov za demokratizacijo njihove države.

Zaradi podpore ljubljanskega župana Vučiću odstopila komisija za podelitev Župančičevih nagrad



Komisija za podelitev Župančičevih nagrad, najvišjega priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, je soglasno sklenila, da zaradi javne podpore in ponujene pomoči ljubljanskega župana Zorana Jankovića srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću protestno odstopi s položaja.



Kot so zapisali v odstopni izjavi, članice in člana komisije podpirajo množične državljanske proteste v Srbiji in nasprotujejo stališčem, ki so v popolnem nasprotju ne le z vrednotami Ljubljane – mesta heroja, temveč tudi s splošnimi humanističnimi vrednotami.



Komisijo za podelitev Župančičevih nagrad sestavljajo predsednica Alja Predan, Milko Lazar, Pia Prezelj, Majda Širca, Rok Vevar, Nadja Zgonik in Maruša Zorec.



Ljubljanski župan Zoran Janković je pismo podpore, v katerem je ponudil tudi svojo pomoč, srbskemu predsedniku Vučiću poslal prejšnji teden.

V treh mesecih se je na ulicah več kot 130 mest po državi žrtvam nesreče po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, pri čemer je umrlo 15 ljudi, poklonilo več sto tisoč ljudi. Protestniki za nesrečo krivijo korupcijo, zahtevajo pa predvsem kaznovanje vseh odgovornih.

Najbolj množična protesta pa sta bila v Beogradu 22. decembra in 27. januarja, ko se je po nekaterih ocenah v dveh dneh zbralo več kot dvajset tisoč ljudi.