Vojko Volk vidi vzporednice med padcem Miloševića in zdajšnjim dogajanjem v Srbiji

"Ne samo predsednik vlade, vsi Slovenci dobro poznamo razmere v Srbiji že ves čas. Poznali smo jih in spremljali, ko so ljudje vstali proti Slobodanu Miloševiću in vidimo, da gre tudi zdaj za veliko vzporednico. Mi se ne želimo neposredno vmešavati v zadeve. Nobene možnosti ni, da bi se stališča evropskih vlad zlorabljala za kakršne koli namene v Srbiji," je dejal Volk.

"Mi potrebujemo Srbijo v EU"

Slovenija si želi stabilno Srbijo, ker razmere tam vplivajo na stabilnost celotnega Balkana. "Kakršna koli oblast se bo vzpostavila po zelo verjetnem odhodu sedanjega predsednika, bo dobrodošla za sodelovanje. Slovenija bo vsakršni oblasti pomagala na poti v Evropsko unijo. Ne ponavljam zaman teh besed: Mi potrebujemo Srbijo v Evropski uniji."

Velik uspeh ob aretaciji ruskih vohunov

Volk je sicer znova ocenil, da je bila aretacija dveh ruskih vohunov velik uspeh Slovenije. "Naj rečem predvsem to, da zdaj, ko gledamo nazaj na to akcijo, lahko povem, da smo se sproti učili in sproti ugotavljali, kako velik ulov nam je uspel. Na začetku smo lahko ugibali in delili različna mnenja. Kako veliki met je to bil, pa smo ugotovili šele po tem, ko je predsednik Putin oba vohuna pričakal z rdečo preprogo na letališču:"

Kakšne informacije sta zbirala?

Med drugim je povedal tudi, kakšne informacije sta vohuna sporočala v Moskvo: "Sporočala sta vse informacije, ki so bile za njuno domovino pomembne in so zadevale takratno energetsko krizo v Evropi, razpoloženje javnosti. Predvsem sta se pa srečevala tudi z drugimi vohuni iz okolice. Dunaj je blizu, Benetke so blizu. Svoje delo sta opravljala tako dobro, da sta dobila najvišje odlikovanje od ruske države."