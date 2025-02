Srbski študenti prebili noč na blokadi, podprla jih je tudi Madonna #video

Blokada Mosta svobode v Novem Sadu, ki se je začela v petek ob 15. uri, še vedno traja. Ob novosadskem so protesti v petek potekali v več kot 20 mestih po Srbiji, podprli pa so jih tudi v drugih državah.

Več deset tisoč ljudi se je v petek zbralo na protestu v Novem Sadu, kjer so na dan, ko so minili trije meseci od tragedije na tamkajšnji železniški postaji, blokirali vse tri mostove čez Donavo. Dva od njih so blokirali med 15. in 18. uro, blokada tretjega, Mosta svobode, pa še traja in jo bodo morda še podaljšali.

Študenti kot pobudniki protestov zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve zrušenega nadstreška na novosadski železniški postaji, ki je obveljal za tragični simbol korupcije v Srbiji. Tudi v petek so protestniki ponovili, da bodo na ulicah in mostovih vztrajali, kolikor bo treba, da bi dosegli pravico.

Podprla jih je tudi Madonna

V petek je podporo študentom na družbenih omrežjih izrazila svetovno znana umetnica Marina Abramović, označila jih je za "junake današnjega časa", pozneje pa jih je podprla še ena svetovno znana osebnost, pevka Madonna. Ta je na Instagramu objavila posnetek tisoče protestnikov v Novem Sadu, na katerem je pisalo "Mediji vam niso povedali, da smo priča enemu največjih študentskih protestov od leta 1968", Madonna pa je ob tem pripisala: "Podprite enotnost povsod po svetu."

Zborovanja v podporo protestom po vsem svetu

Študentske proteste so v petek podprli tudi v množici mest zunaj Srbije, zborovanja so priredili v Zagrebu, Splitu in Osijeku ter drugod po Evropi od Berlina do Amsterdama, pa tudi na drugih celinah, med drugim v Bostonu in Melbournu.

