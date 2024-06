Domnevna ruska vohuna iz Slovenije bi lahko bila v igri za izmenjavo zapornikov v sojenju ameriškemu novinarju #video

Na sodišču v ruskem Jekaterinburgu se je danes začelo sojenje ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu, ki je obtožen vohunjenja. Poročevalcu Wall Street Journala, ki so ga v Rusiji aretirali marca lani, v primeru obsodbe grozi do 20 let zapora. Gershkovich, njegov delodajalec in Bela hiša obtožbe zavračajo kot lažne.

Sojenje poteka za zaprtimi vrati na sodišču v Jekaterinburgu na Uralu, kjer je Gershkovicha 29. marca lani aretirala ruska obveščevalna služba FSB.

Foto: Reuters

Obtožen zbiranja zaupnih podatkov o največjem ruskem proizvajalcu tankov

Novinarjem so pred današnjim začetkom sojenja za kratek čas dovolili snemanje Gershkovicha, ki ga državno tožilstvo obtožuje sodelovanja z ameriško obveščevalno agencijo Cia in zbiranja zaupnih podatkov o največjem ruskem proizvajalcu tankov Uralvagonzavod v regiji Sverdlovsk.

Na posnetkih je videti 32-letnega Gershkovicha, kako stoji v zaprti stekleni kletki z obrito glavo. Novinar se je nasmehnil in pozdravil novinarje, je iz sodne dvorane poročal dopisnik francoske tiskovne agencije AFP.

Foto: Reuters

"Ujeli smo ga pri delu"

Dokazov o njegovem domnevnem vohunjenju Moskva doslej ni podala, sporočila je le, da so ga ujeli pri delu. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 20 let zapora v kazenski koloniji, poroča AFP.

Washington je Moskvo v preteklosti obtožil aretacije svojih državljanov na podlagi neutemeljenih obtožb, da bi jih lahko uporabila kot sredstvo v pogajanjih, s čimer bi si zagotovila izpustitve Rusov, obsojenih v tujini.

Predloge o zamenjavi zapornikov že posredovali

Moskva je prejšnji teden, nekaj dni po objavi datuma sojenja Gershkovichu, sporočila, da čaka na odgovor Washingtona o predlogih, ki jih je Rusija predstavila glede morebitne zamenjave zapornikov.

V ozadju domnevno že potekajo pogajanja o morebitni izmenjavi zapornikov med Washingtonom in Moskvo, ki bi vključevala tudi Gershkovicha. Ruski predsednik Vladimir Putin je dal vedeti, da bi v zameno zanj želel doseči izpustitev Vadima Krasikova, ki v Nemčiji prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi umora čečenskega poveljnika v Berlinu leta 2019.

V igri za izmenjavo zapornikov med ZDA in Rusijo bi bila lahko po poročanju Wall Street Journala tudi domnevna ruska vohuna, ki so ju decembra 2022 priprli v Sloveniji in ki naj bi jima v prihodnjih tednih izrekli sodbo zaradi vohunjenja.

Foto: Reuters