"Ubil je več ukrajinskih vojakov kot katerikoli ruski general" #video

Po poročanju ukrajinskih medijev je predsednik Volodimir Zelenski s položaja poveljnika Združenih sil ukrajinske vojske nenadoma odstavil generalpodpolkovnika Jurija Sodola. Zamenjal ga je brigadni general Andrij Hnatov. Razlogov za razrešitev Sodola, ki je bil februarja imenovan za poveljnika združenih sil, Zelenski ni navedel.

Do odstavitve je prišlo potem, ko je Bohdan Krotevič, načelnik štaba brigade nacionalne garde Azov, na svojem kanalu Telegram povedal, da je vložil uradno pritožbo pri ukrajinskem državnem preiskovalnem uradu in zahteval preiskavo enega od generalov, ki je "po mojem mnenju, ubil več ukrajinskih vojakov kot katerikoli ruski general."

Krotevič Sodola ni neposredno imenoval, Ukrajinska pravda pa je poročala, da naj bi Krotevič generala obtožil zlorabe oblasti in nesposobnega poveljevanja četam, kar je povzročilo izgubo velikega dela ozemlja Ukrajine.

Osumljen sodelovanja z Rusijo?

Krotevič je tudi zahteval preiskavo morebitnega Sodolovega sodelovanja z Rusijo. Tudi načelnik štaba Azova je dejal, da je pripravljen pričati v tem primeru, je poročala ukrajinska Pravda, ki se sklicuje na svoje vire. V sobotni objavi na Telegramu je Krotevich zapisal, da mu je vseeno, če proti njemu uvedejo preiskavo.

Šef Azova je dejal, da verjame, da je začetek preiskave edina možnost za spremembo situacije. "In edina stvar, ki se je bom vedno sramoval, je, da tega nisem storil prej. Usoda je naklonjena pogumnim, nekaterim pa koristi to, da večina molči zaradi strahu pred posledicami. Zato ugotavljam, da je to moja osebno odločitev in v celoti sprejemam posledice," naj bi dejal.

Hnatov je po poročanju ameriškega Inštituta za preučevanje vojne od leta 2022 služil kot namestnik poveljnika ukrajinskega južnega ozemlja in je imel ključno vlogo pri osvoboditvi Hersona. Spomladi 2023 je poveljeval tudi obrambi mesta Bahmut v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine.

Izmenjava vojnih ujetnikov

Ukrajina in Rusija sta v torek izmenjali po 90 vojnih ujetnikov. "Mislimo na vse naše ljudi v ruskem ujetništvu. Še naprej si prizadevamo, da bi vse izpustili," je dejal Zelenski. Zahvalil se je tudi Združenim arabskim emiratom za njihovo vlogo posrednika. Obe strani sta objavili videoposnetke izpuščenih in srečnih vojakov. Veselje ukrajinskih ujetnikov po vrnitvi si lahko ogledate v naslednjem videoposnetku:

Gre za vojake različnih ukrajinskih enot, nekateri od njih so se borili tudi v Mariupolu, preden so mesto zavzeli Rusi.

Izmenjavo vojakov so potrdili tudi v Moskvi, kjer so dodali, da so vojake v prestolnico prepeljali z vojaškim transportnim letalom.

Pogovori o izmenjavi vojnih ujetnikov so med zadnjimi stiki sprtih strani. Ruski predsednik Vladimir Putin, ki je pred več kot dvema letoma začel vojno v Ukrajini, je v začetku meseca število ruskih vojakov v ukrajinskem ujetništvu ocenil na 1348. Medtem je število ukrajinskih vojnih ujetnikov ocenil na več kot šest tisoč. Do zdaj sta strani izvedli več kot 50 izmenjav zapornikov, zadnjo konec maja.