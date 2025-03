Stoječe ovacije za Zelenskega

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.34 Stamer bo gostil neformalni vrh o evropski obrambi in Ukrajini

Starmer je srečanje sklical, da bi kolege seznanil s četrtkovimi pogovori z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, a bo verjetno v ospredju petkov spor med Trumpom in Zelenskim.

London. A meaningful and warm meeting with Prime Minister @Keir_Starmer.



During our talks, we discussed the challenges facing Ukraine and all of Europe, coordination with partners, concrete steps to strengthen Ukraine’s position, and ending the war with a just peace, along with… pic.twitter.com/IAwcPgbhYW