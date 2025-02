Odzivi: Obstaja agresor, obstaja napadeno ljudstvo

"Obstaja agresor, to je Rusija. Obstaja napadeno ljudstvo in to je Ukrajina," je dejal Macron ob robu obiska na Portugalskem. "Mislim, da smo ravnali prav, ko smo pred tremi leti pomagali Ukrajini in sankcionirali Rusijo ter da to počnemo tudi v prihodnje," je dodal Macron, ki se je v ponedeljek mudil pri Trumpu na pogovorih o vojni v Ukrajini.

Poljski premier Donald Tusk pa je na družbenem omrežju X zagotovil Ukrajincem, da niso sami.

Podobno je sporočil tudi španski premier Pedro Sanchez. Nadaljnjo podporo sta izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Von der Leyen in Costa sta z enakim sporočilom na družbenem omrežju X izrazila nadaljnjo podporo Kijevu. "Vaše dostojanstvo je v čast hrabrosti ukrajinskega ljudstva. Bodite močni, pogumni, neustrašni. Nikoli niste sami," sta zapisala v svojih objavah. Ob tem sta zagotovila, da si "bomo skupaj z vami prizadevali za pravičen in trajen mir".

Po navedbah virov v Bruslju je Costa nocoj govoril z Zelenskim in mu izrazil podporo.

Podporo je Zelenskemu in Ukrajini sta izrazila tudi nemški kancler Olaf Scholz in najverjetnejši bodoči kancler Friedrich Merz.

"Nihče si ne želi miru bolj kot državljanke in državljani Ukrajine! Zato skupaj iščemo pot k trajnemu in pravičnemu miru," je zapisal Scholz. Merz pa je poudaril, da se nikoli ne sme zamešati agresorke z žrtvijo v tej grozni vojni.

Moskva po prepiru v Beli hiši na strani Trumpa

Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Kiril Dmitrijev je prepir Trumpom in Zelenskim danes označil za zgodovinskega. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je ocenila, da je Trump pokazal "zadržanost" pri ravnanju z "lopovom" Zelenskim.

"Mislim, da je bila od vseh laži Zelenskega največja laž njegova trditev v Beli hiši, da je režim v Kijevu (...) sam, brez podpore. Kako sta se Trump in Vance zadržala, da nista udarila tega lopova, je čudež zadržanosti," je Zaharova zapisala na Telegramu.

"Zgodovinsko," pa je na družbenem omrežju X zapisal Dmitrijev.

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je medtem ocenil, da ima Trump prav, ko je očital Zelenskemu, da se igra s tretjo svetovno vojno in da je Zelenski prejel dober udarec.

Kaj se je zgodilo?

Trump je v Beli hiši danes sprejel Zelenskega. Srečanje se je po uvodnih besedah sprevrglo v prepir. Trump in podpredsednik ZDA JD Vance sta Zelenskemu očitala, da ni spoštljiv, ko je ta trdil, da ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ne gre zaupati.

Trump je pred kamerami okaral Zelenskega in mu očital, da ogroža življenja milijonov ljudi in da izziva tretjo svetovno vojno. Zelenski je na to odvrnil, da želi mir, ampak z jamstvi.

Po prepiru sta predsednika, ki tako kljub prvotnim napovedim nista podpisala dogovora o dostopu ZDA do ukrajinskih naravnih virov, zaključila srečanje, Zelenski pa je zapustil Belo hišo. Trump mu je sporočil, naj se vrne, ko bo pripravljen na mir.