Trumpove napovedi oz. grožnje s carinami se tako kopičijo. Tako naj bi ZDA 12. marca uvedle 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija, ne prej kot aprila naj bi uvedli 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov, farmacevtskih izdelkov in čipov, Evropski uniji pa Trump grozi z uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz blaga. Za zdaj so bile dejansko uvedene le dodatne carine na uvoz iz Kitajske.

Foto: Reuters