Trump zagrozil s 25-odstotnimi carinami na uvoz iz EU

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na zasedanju svoje vlade dejal, da bodo carine na izdelke Evropske unije znašale 25 odstotkov in da jih bodo kmalu predstavili. Evropski uniji je ob tem očital, da izkorišča ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Poglejte, bodimo iskreni, Evropska unija je bila ustanovljena zato, da bi izigrala ZDA," je dejal Trump in dodal, da bodo kmalu naznanili carine, ki bodo na splošno znašale 25 odstotkov.

Med drugim naj bi šlo za carine na uvoz avtomobilov. Odločitev glede carin nameravajo predstaviti v kratkem.

Trump je že prej podpisal izvršni ukaz za uvedbo vzajemnih carin z vsemi državami sveta, kar pomeni, da bodo zanje pri izvozu v ZDA veljale enake carine, kot jo same zaračunavajo za uvoz iz ZDA.

Na prvem zasedanju svoje vlade je posebej pohvalil Muska

Trump je sicer prvo zasedanje svoje vlade začel s pohvalami na račun milijarderja Elona Muska, ki je dejal, da si v njegovem uradu za vladno učinkovitost (Doge) prizadevajo za zmanjšanje ameriškega proračunskega primanjkljaja. Musk je razložil, da je njihov cilj tisoč milijard dolarjev prihrankov do konca letošnjega proračunskega leta, vsak dan pa bodo morali najti štiri milijarde dolarjev, ker trenutnih skoraj dva tisoč milijard dolarjev proračunskega primanjkljaja ZDA "enostavno ni vzdržnih".

"To je razlog, zakaj sem tu. Dobivam tudi grožnje s smrtjo. Če nam ne uspe, bodo ZDA šle v stečaj," je na zasedanju ameriške vlade dejal Musk, oblečen v majico z napisom "tehnična podpora". Ob tem je razložil, da je funkcija urada Doge podpora predsedniku in vladnim agencijam za varčevanje.

Priznal je, da so do zdaj delali tudi napake, ki pa jih nemudoma popravljajo. Na vprašanje, ali je v vladi kdo, ki mu Muskovo delo ni všeč, je nato odgovoril Trump. "Če komu ni, naj mi pove, da ga vržem ven," je dejal z nasmehom.

Glede pisma, v katerem je Musk vse zvezne uslužbence minuli konec tedna pozval, naj na kratko pojasnijo, kaj so delali prejšnji teden, je milijarder dejal, da je šlo le za "ugotavljanje srčnega utripa". "Če imaš srčni utrip, potem lahko odgovoriš na sporočilo. Mislim, da je veliko ljudi na plačilnih seznamih, ki niso več živi. Predsednik mi je naročil, naj bom agresivnejši," je dodal. Foto: Reuters

Trump napovedal tožbe proti uporabi anonimnih virov v medijih

Trump je zagrozil tudi, da bo tožil pisce, ki uporabljajo anonimne vire. Dodal je, da bo morda v prihodnosti sprejet tudi zakon, ki bo prepovedal to prakso. Predsednika ZDA je razburil zlasti pisatelj Michael Wolff, ki je v svoji knjigi med drugim zapisal, da prva dama Melania Trump sovraži svojega moža.

Tožbe in grožnje s tožbami so način delovanja Trumpa kot poslovneža in politika, vse medije, ki ne poročajo v skladu z njegovimi preferencami, pa redno označuje za lažne. Lani je celo tožil ameriško televizijo CBS zaradi domnevno prelahkih vprašanj za predsedniško kandidatko demokratov Kamalo Harris.