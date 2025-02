Kdor je verjel Melanii Trump, je lahko zelo slabe volje

Tako rekoč vsi, ki so ob prihodu na trg kupili kriptovaluto, ki jo je promovirala prva dama ZDA slovenskih korenin Melania Trump, so v globokih rdečih številkah. Cena kriptovalute oziroma kriptožetona, ki se imenuje preprosto $MELANIA, je od vrhunca, ki se je zgodil 20. januarja, na dan Trumpove zaprisege, strmoglavila za več kot 93 odstotkov. Le malo bolje se morda počutijo tisti, ki so svoj denar vložili v kriptožeton TRUMP, ki ga je istočasno promoviral novi predsednik ZDA. Prav tako so sicer izgubili ogromno denarja, a bi ga še malce več, če bi svoje prihranke vložili v kriptovaluto Melanie Trump.

Cena kriptožetona $MELANIA, ki ga je ekipa prve dame ZDA na uradnem profilu Melanie Trump na družbenem omrežju X promovirala tik pred zaprisego njenega moža za predsednika Združenih držav Amerike, je trenutno nekaj več kot 0,87 evra.

Kriptožeton je v zadnjih sedmih dneh izgubil kar 27 odstotkov vrednosti, v zadnjih tridesetih dneh pa skoraj 63 odstotkov vrednosti. Od vrhunca 20. januarja, ko se je cena kriptožetona povzpela vse do 13,27 evra (podatek: Coinmarketcap), pa do danes je $MELANIA strmoglavila za okrog 93 odstotkov.

Uradni oznanili izdaj kriptožetonov Donalda in Melanie Trump Foto: X / Posnetek zaslona

Konkretne številke: kako v enem mesecu iz tisoč narediti 70 evrov

Kdor je za tisoč evrov kriptožetonov $MELANIA kupil pri približno osmih evrih, ko je njegova cena začela strmo naraščati, bi svojo naložbo lahko trenutno prodal za 110 evrov. Kdor je v kriptožeton $MELANIA na vrhuncu norije vlagateljev oziroma tik pred zlomom cene vložil tisoč evrov, bi mu do danes od naložbe ostalo zgolj še 70 evrov.

Kdor je v kriptovaluto prve dame ZDA tisoč evrov vložil po začasni stabilizaciji cene po prvotnem globokem padcu, ko se je tečaj gibal pri okrog 3,33 evra, bi imel danes naložbo v vrednosti 260 evrov. Še celo nekdo, ki je kriptožeton $MELANIA kupil v torek, bi tisoč evrov zelo hitro spremenil v manj kot 750 evrov.

Vsi so zelo zelo v rdečem

Na kratko – kot dokazuje graf gibanja cene kriptožetona $MELANIA, imajo tako rekoč vsi, ki so ga kupili po tem, ko je začel kotirati na odprtem trgu, velike izgube.

Vsi kupci kriptožetona $MELANIA so zelo zelo v rdečem. Foto: Coinmarketcap.com

Izjema so morda le tako imenovani "insajderji", ki so imeli privilegiran dostop do pridobitve kriptovalute, še preden se je pojavila v kriptomenjalnicah. Malo verjetno je sicer, da ti svojih naložb niso prodali takoj, ko so se po začetni eksploziji cene v enem dnevu močno napihnile.

Vlagateljem v kriptožeton TRUMP se godi le malo bolje

Nekoliko manj katastrofalne, a še vedno globoke so izgube tudi velike večine vlagateljev v kriptožeton $TRUMP, uradno kriptovaluto predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki jo je Trumpova ekipa zagnala 17. januarja letos, tri dni pred njegovo ponovno selitvijo v Belo hišo.

V zelenem, kar pomeni, da njihova naložba v kriptožeton $TRUMP še vedno ustvarja dobiček, so trenutno le še tisti vlagatelji, ki so ga kupili le nekaj ur po tem, ko ga je Donald Trump oznanil na družbenem omrežju X.

Graf gibanja cene kriptožetona $TRUMP skozi celotno zgodovino njegovega obstoja je še vedno zelen, a so izgubo kljub temu ustvarili skoraj vsi vlagatelji, ki so ga kupili po prvotni eksploziji, in tudi marsikdo, ki ga je kupil pred njo, a ga ni prodal pravočasno. Foto: Coinmarketcap.com

Cena kriptožetona $TRUMP se je po prihodu na kriptomenjalnice že v manj kot 24 urah namreč dvignila za več kot 300 odstotkov, vrhunec pa je dosegla drugi dan, 19. januarja, ko so ga zgodnji vlagatelji začeli množično prodajati pri tečaju 72 evrov – to je bilo 900 odstotkov več od prvotne cene.

Po Trumpovi zaprisegi za predsednika ZDA se je kriptomanija umirila, kriptožeton $TRUMP pa je že več kot en mesec v prostem padu. Cena kriptožetona trenutno znaša približno 12,5 evra, kar je skoraj 83 odstotkov manj od vrhunca 19. januarja. Samo v tem tednu je izgubil 25 odstotkov vrednosti.

Množična odprodaja kriptovalut



Na širšem trgu kriptovalut je trenutno sicer prisotne nekaj negotovosti, ki je v zadnjem tednu botrovala padcem cen tako rekoč vseh kriptovalut.



Bitcoin je v zadnjem tednu izgubil skoraj deset odstotkov vrednosti in prvič po novembru lani zdrsnil pod psihološko mejo 100 tisoč ameriških dolarjev (95.440 evrov, cena je trenutno okrog 83.600 evrov). Podobne oziroma še nekoliko višje izgube so morali sprejeti vlagatelji v kriptovalute ether, ripple in litecoin, okrog 20-odstotna padca pa sta v zadnjih sedmih dneh utrpela kriptokovanca solana in dogecoin.