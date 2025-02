Trump si želi, da bi bila Gaza videti tako #video

Donald Trump je že pred časom razkril svoje načrte o prevzemu Gaze. Kot je napovedal, bi ZDA odstranile porušene stavbe in sprožile neverjeten gospodarski razvoj, pred tem pa bi rad iz Gaze izselil 1,8 milijona Palestincev.

Kako bi bila videti Gaza po prevzemu ZDA, prikazuje posnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, ki ga je Trump objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Na ruševinah bi zraslo moderno obmorsko mesto s čudovitimi plažami, visokimi stolpnicami in restavracijami, denar pa bi padal z neba. Ljudje bi se vozili z luksuznimi avtomobili in ogledovali bradate trebušne plesalke. Na posnetku vidimo, kako Elon Musk uživa v hrani, Trump pa pleše s trebušnimi plesalkami in poležava ob bazenu z izraelskim predsednikom Benjaminom Netanjahujem.

Vsepovsod so napisi Trump Gaza, celo otroci naokoli tekajo s helijevimi baloni v obliki Trumpa.